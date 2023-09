Bladt Industries i gigantisk udvidelse

Bladt Industries er gået i gang med udgravningen til en kæmpe udvidelse af virksomhedens fabrik i Aalborg. Det skriver Bladt på sin hjemmeside.

I samarbejde med Aalborg Havn er man i gang med at pilotere et større område, der skal sikre, at Bladt kan arbejde på flere offshore substations (OSS’er) ad gangen.

Over de kommende år skal stålproducenten nemlig producere fem 880 MW transformerstationer i samarbejde med Semco Maritime, der kommer til at udgøre centrale dele af gigantiske internationale havvindmølleprojekter.

Og de skal produceres på Østhavnen i Aalborg.

- Vi får 110.000 kvadratmeter – omtrent svarende til 15 fodboldbaner, siger Søren Schlott Mikkelsen, vice president operations management office hos Bladt Industries.

De 60.000 kvadratmeter skal ifølge Søren Schlott Mikkelsen bruges til produktion af de kommende transformerstationer med fuld infrastruktur over og under jorden.

De øvrige 50.000 kvadratmeter vil blive brugt til opbevaring og samling af store dele.

Hvad er OSS'er?

Offshore transformerstationer er kritiske komponenter i store havvindmølleparker. Transformerstationerne står på havet og modtager den strøm, der produceres af vindmøllegeneratorerne, og transmitterer den herefter via strømkabler.

Når strømmen når transformerstationen, øges elektriciteten til en højere spænding og sendes efterfølgende i land via højspændingskabler. Kablerne er forbundet til infrastrukturen på land og når derfra ud i energinettet og til slutbrugeren.

kører man igennem rundkørslen ved Tranholmvej og Rørdalsvej på Østhavnen, kan man se, at klargøringen af det store areal allerede er i fuld gang. PR-foto.

Hver transformerstation vejer mellem 2.500 og 4.500 tons og er af en ganske anselig størrelse.

Som en del af projektet på Aalborg Havn udvides vejen hen til kajen derfor til 30 meter i bredden med fuld asfaltbelægning, så de færdige transformerstationer kan transporteres direkte til kajkanten uden at skulle igennem produktionsområdet.

Ligeledes udvides platformen på kajen, så de kan køres direkte ombord på skibene, og vanddybden ved kajkanten øges fra 9,7 meter til 11 meter.

- Fantastisk for havnen

Hos Aalborg Havn er man begejstret for, at en af havnens allerstørste lejere nu udvider produktionen.

- Dette projekt er fantastisk for erhvervsudviklingen på havnen. Når nogle af områdets aktører spiller så vigtig en rolle i udviklingen af grøn vindenergi og placerer produktionen i Aalborg, er det et udtryk for, at vi er gode til at skabe rammerne for innovative aktører, der bidrager til grøn vækst og nye arbejdspladser i området. Så vi strækker os gerne langt for at lykkes med sådanne projekter, siger administrerende direktør Kristian Thulesen Dahl, i en pressemeddelelse.

Produktionen af transformerstationerne påbegyndes efter planen i efteråret, når de rå stålkonstruktioner dertil lander i Aalborg.

Derudover skal Bladt Industries også producere 176 såkaldte transition pieces til samme projekt.