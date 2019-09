Bladt spænder over norsk elv med BIG-udvidelse

AALBORG:Bladt Industries er mere end fundamenter til havvindmøller. Virksomheden har netop afleveret en teknisk kompleks museumsbygning ”The Twist” ved Kistefos-Museet i Norge, der er en af virksomhedens til dato mest avanceret totalentreprisekonstruktioner.

Bygningen forbinder syd- og nordsiden af elven Randselva i Jevnaker uden for Oslo. Museumsbygningen er en udvidelse af skulpturparken og Kistefos-Museet.

Stålkonstruktionen, der udgør skelettet i værket, dækker et 60 meter langt frit spænd over Randselva , der dermed bliver forbundet på nord- og sydsiden. Hele konstruktionen vejer 380 tons. Museumsbygningen er tegnet af arkitekterne BIG og udgør en rektangulær lukket form, der er vredet 90 grader i sit spænd over floden. Vriddet giver Museumsbygningen landfæste i det lave skovområde mod syd på den ene side og et løft over på nordsiden, hvor terrænet er højere og mere kuperet. Byggeriet er på 1000 kvadratmeter og rummer tre udstillingslokaler: et panoramagalleri med store vinduesflader, som giver et godt og naturligt lys; Twist-galleriet i bygningens vrid samt det såkaldte Closed-gallery.

- Med mine 40 års erfaring har jeg aldrig været med til at bygge så kompleks en konstruktion. Det har været udfordrende fra start til slut. Jeg er super stolt over resultatet. Jeg er overbevist om, at dette bliver en af de største turist-magneter i Norge, siger Benny Bedsted Jeppesen, Site Manager, Bladt Industries A/S, i en pressemeddelelse. jl