Blæs på krisen og hold en fest - Helle og János holder stædigt døren åben til kro og lækker suite

DYBVAD:Helle og János Hegedüs fra Syvsten syd for Sæby har siden 1994 ejet et rengørings- og vinduespoleringsfirma.

Men parret ejer også en kro med flere sale, stort køkken, otte værelser og brudesuite. For ikke at nævne den særlige krystalstue med alle lysekronerne.

Og hvordan får de så tid til - udover at være selvstændige - at stå bag Dybvad Kro & Hotel?

Først og fremmest har det aldrig været meningen, at Helle og János Hegedüs selv ville drive kroen.

Gennem årene har der været tre forpagtere. Men i en lang periode har det ikke været muligt at finde en ny forpagter.

Ligesom det heller ikke er muligt at sælge kroen i øjeblikket.

Branchen har det hårdt

Covid-19 og verdenskrise har medført - ifølge Helle og János Hegedüs - at branchen har det hårdt, og at folk i øjeblikket ikke holder de samme antal fester som tidligere.

Dybvad Kro blev bygget i 1909. Foto: Bente Poder

Ordrebogen for 2023 byder derfor ikke på det samme antal arrangementer som før krisen.

Men selv om der er krig og stigende priser, har Helle og János Hegedüs tænkt sig at fortsætte med at være kroejere og leje kroen ud til for eksempel fester, begravelser og andre arrangementer, hvor folk mødes.

Et nyt koncept

Når nu det ikke er lykkedes at finde en forpagter, har Helle og János Hegedüs prøvet et nyt koncept, hvor folk kan leje hele kroen i for eksempel en weekend og selv stå for mad og det praktiske. Gæsterne kan naturligvis også bare leje et enkelt lokale en enkelt aften.

- Vi er en del af en branche, som nok er i krise. For hvis folk sparer på noget i øjeblikket, så er det festerne. Folk kan ikke overskue det, hvis der pludselig skal bruges 20.000 kroner på en fest, siger János Hegedüs.

Parret kan trods alt være glade for, at de ikke er økonomisk afhængige af kroen, som samtidig er betalt.

Og så er der - ikke mindst - det der med kærligheden til kroen.

Kroen er fyldt med en helt særlig stemning, som skal opleves. Foto: Bente Poder

Tom i to år

For selv om kroen havde stået tom i to år, da de overtog den i 2011, og selv om en vandskade havde medført, at tusindvis af liter vand var fosset ud, kunne de mærke en særlig stemning i lokalerne.

En stemning som fik parret til at købe og renovere kroen og skabe en tyk, autentisk atmosfære.

Men eftersom det ikke har været muligt at finde en forpagter, ville Helle og János Hegedüs dog ikke have noget imod at sælge kroen.

- Vi kan godt tåle, at kroen i en periode står lidt stille. Det kan vi godt leve med. Men ikke hvis det er en periode på tre år, siger János Hegedüs, som fortæller, at ikke er blevet dyrere at leje lokalerne på kroen.

Dybvad Kro & Hotel holder samme prisniveau i 2023 som sidste år, og så må folk da snart få lyst til at holde en fest, lyder det fra kroparret.