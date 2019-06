Blaest i medvind: Nordjysk vindmølle-testcenter fordobles

AALBORG: Snart skal endnu flere vindmøllevinger stå deres styrkeprøve på Aalborg havn. Det står klart efter, at Aalborg Havn A/S har indgået en aftale med Blade Test Centre A/S - også kaldet Blaest - om en ny, næsten 5000 kvadratmeter stor testhal, der skal opføres ved siden af virksomhedens eksisterende testcenter i Aalborg Øst.

Arealet er ejet af Aalborg Havn A/S, men udlejet til datterselskabet NTC Ejendom A/S, der er bygherre på projektet.

M. Thomsen Støtt A/S, Aalborg, har vundet entreprisen, efter at opgaven har været i EU-udbud.

Blaest forventer at kunne tage den nye hal i brug i januar 2020. Beslutningen om etableringen af den nye testhal er truffet, efter at Blaest har indgået en aftale med den danske vindmølleproducent Vestas med et omfang, der udnytter den nye testhals fulde kapacitet.

- Det går for alvor stærkt i vindmøllebranchen, ikke mindst inden for udvikling af nye vinger. Den store priskonkurrence mellem producenterne medfører blandt andet øget udvikling af nye vingetyper til mere effektive møller med større rotorer, som kan bidrage til at reducere prisen per produceret kilowatt-time. Øget testkapacitet er afgørende for, at vi fortsat kan være førende inden for vingetest og holde snuden i vækstsporet, siger Erik Steen Jensen, adm. direktør i Blaest.

Fra 22 til 35 ansatte

Vestas er verdens førende producent af vindmøller med en global markedsandel på over 22 procent og med egen udvikling og produktion af vinger.

Blaest har gennem mange år været leverandør til Vestas inden for fuldskalatest af vinger.

Blaest beskæftiger i øjeblikket 22 medarbejdere, som primært er ingeniører og teknikere, og dette tal forventes som følge af udvidelserne at stige til cirka 35 i løbet af det kommende år. Blaest vil dermed blive verdens suverænt største uafhængige testcenter for vindmøllevinger.

Den nye testhal bygges til at kunne teste op til 100 meter lange vinger. Den bliver forsynet med tre avancerede testrigge, som sikrer, at de omfattende testprogrammer, der ofte tager mere end seks måneder, kan gennemføres så hurtigt, effektivt og sikkert som muligt.

Større og større vinger

Tre store porte, der vender ned mod havnen, gør, at man let kan transportere de store vinger ind og ud. Både hallen og det kraftige fundament under testriggene er forberedt til udvidelse med yderligere 20 meter, hvis behovet skulle opstå i fremtiden.

- Da Vestas fokuserer sin forretning på landvindmøller, stilles der ikke de samme krav til den nye testhals længde sammenlignet med vores eksisterende, hvori vi også tester vinger til havvindmøller. Fælles for både landvindmøller og havvindmøller er dog, at udviklingen går mod større vindmøller, og med den nye testhals planlagte størrelse samt muligheden for udvidelse er vi godt rustet til fremtiden, siger Erik Steen Jensen.

Sideløbende med planlægningen af den nye testhal er Blaest og Aalborg Havn i fuld gang med at udvide virksomhedens eksisterende testhal, hvori Blaest fortsat vil servicere sine øvrige kunder, der tæller stort set alle europæiske vingeproducenter.

Den eksisterende testhal udvides med 25 meter for netop at imødegå udviklingen mod endnu større vinger længere end 100 meter, der indtil videre kun er relevante for havvindmøller.