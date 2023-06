Blev fyret og politianmeldt: Lander nyt direktørjob

NORDJYLLAND:Han blev politianmeldt kort efter sin fyring for økonomiske uregelmæssigheder, som siden har været genstand for stort hemmelighedskræmmeri.

Nu har nordjyden Kim Koch landet et nyt direktørjob.

Kim Koch blev i april sidste år fyret med øjeblikkelig virkning i den nordjyske landbrugsorganisation Agri Nord, som han havde stået i spidsen for i næsten otte år.

Efterfølgende blev han tilknyttet som projektchef i interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

Den stilling er nu vekslet til en forfremmelse som øverste chef.

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Kim de seneste seks måneder, og vi har fået en stærk og visionær leder til Bæredygtigt Landbrug, siger formand Peter Kiær i en pressemeddelelse.

Fyringen i Agri Nord

Hvorfor Kim Koch i sin tid blev fyret som direktør i Agri Nord, er fortsat en velbevaret hemmelighed – i hvert fald udadtil.

Formand i Agri Nord, Carl Chr. Pedersen, har ikke ville sige andet, end at der blev konstateret ”økonomiske uregelmæssigheder,” som førte til fyringen og efterfølgende en politianmeldelse af Kim Koch.

Tilbage i december bekræftede Nordjyllands Politi, at efterforskningen fortsat var i gang. Når den er afsluttet, vil offentligheden og medarbejdere blive orienteret, har Agri Nord tidligere meddelt.

I mellemtiden er det altså lykkedes Kim Koch at lande et nyt direktørjob i landbrugsbranchen.

- Jeg brænder både for landbruget og for den sag, som Bæredygtigt Landbrug er sat i verden for at kæmpe og italesætte: At skabe bedre rammevilkår for danske landmænd, udtaler Kim Koch i pressemeddelelsen.

Helt tryg ved hans fortid

Inden skiftet til landbrugsbranchen for godt 10 år siden var Kim Koch 27 år i en af Danmarks største it-virksomheder, KMD, heraf de ni år som forretningsdirektør og medlem af direktion og bestyrelse.

Bæredygtigt Landbrug nævner intet om Kim Kochs fyring i Agri Nord og politianmeldelse i den pressemeddelelse, der er udsendt om hans forfremmelse til direktør.

Til branchemediet AgriWatch siger formand Peter Kiær imidlertid, at han er både velinformeret om sagen og føler sig helt tryg i at ansætte Kim Koch i direktørrollen.

- Vi er rigtig godt informerede i bestyrelsen om den verserende sag, som Kim Koch har med sin tidligere arbejdsgiver, og beslutningen er truffet på et velinformeret grundlag, siger han.