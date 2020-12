Blue Water overtager transportdel af familievirksomhed

NORDJYLLAND:Familievirksomheden J. Lauritzen’s Eftf. sælger sine køle- og fryseaktiviteter til Blue Water, der dermed styrker sin position indenfor vej- og banetransport af fødevarer.

Det er med virkning fra 1. januar, at Blue Water overtager aktiviteterne, som hovedsageligt er landevejstransport og baneløsninger af fødevarer mellem Italien, Benelux og Skandinavien. I sydgående retning primært seafood og slagterivarer og i nordgående retning frugt og grønt til de skandinaviske forbrugere.

- Vi er glade for at overtage en forretning, som passer godt ind i vores eksisterende strategi for vores køle/frys-aktiviteter. Vi får styrket vores position og får suppleret vores nuværende trafikker på bedste vis. Vi ser særligt frem til styrkelsen af vores mulighed for en baneløsning, som vi forventer vil blive en endnu mere populær transportform i fremtiden, da den er mere klimavenlig end traditionel landevejstransport, siger Bent Rasmussen, direktør for Blue Waters Reefer Road Division, i en pressemeddelse.

Blue Waters Reefer Road er primært koncentreret omkring nord- og sydgående trafikker i Europa. Med de nye aktiviteter vil Blue Water kunne tilbyde eksisterende og nye kunder mere fleksible og tilpassede løsninger. Et omdrejningspunkt i servicen er blandt andet omlastning og konsolidering i både syd- og nordgående retning på terminaler i Danmark og udlandet.

Bedre for udviklingen

Udover selve aktiviteterne forventer Blue Water at overtage et mindre antal nordjyske medarbejdere, der vil blive en del af Blue Waters 25-mand store reefer-team i Aalborg.

Hos J. Lauritzen’s Eftf. er CEO Kristian Svarrer glad for aftalen med Blue Water. Den giver mulighed for at koncentrere kræfterne om hovedkvarteret i Esbjerg.

- Vi har ønsket af samle vores aktiviteter i Esbjerg, hvor vi vil koncentrere os om vores kerneforretning, som er tørgods, lager, logistik og havneydelser. Vi har været tilfredse med udviklingen af vores køle/frys-aktiviteter, men vi har vurderet, at det vil være bedre for kunderne og den videre udvikling at sælge til Blue Water, siger Kristian Svarrer i førnævnte pressemeddelelse.

Styrkelse i Nordjylland

Overtagelsen falder sammen med en generel styrkelse af Blue Waters køle-frys-setup i Nordjylland, hvor firmaet for nyligt har samlet sine nordjyske reefer-aktiviteter på Indkildevej i Aalborg. Her servicerer 25 specialister en stor nordjysk kundekreds på baggrund af deres omfattende kompetencer og erfaringer med transport af alle typer fødevarer.

- Der er stor aktivitet indenfor fødevarer i Nordjylland – det gælder både eksport og import. Ved at samle vores kompetencer på en lokation opnår vi bedre vidensdeling og synergier på tværs af vores forskellige køle-frys-aktiviteter. Derudover arbejder vores nordjyske team tæt sammen med vores internationale reefer-kontorer, hvilket betyder stor fleksibilitet i forhold til kundernes behov, siger Bent Rasmussen.