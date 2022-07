Ny "lammer" til dig med gasfyr: Her skal du også betale ekstra

I de nye ejendomsvurderinger har boligejere, som fyrer med gas, udsigt til en ekstraregning oven i de høje gaspriser. Det er en konsekvens af, at boliger opvarmet med naturgas vurderes at have højere værdi, selv om et politisk flertal har besluttet af udfase brugen af naturgas.

Det skriver Berlingske.

I beregningen af de nye ejendomsvurderinger øger et gasfyr værdien af ejendommen, mens mere klimavenlige opvarmningskilder som varmepumper sænker værdien.

Vurderingsstyrelsen, der har til opgave at sikre retvisende, ensartede og gennemskuelige ejendomsvurderinger, bekræfter over for Berlingske, at det forholder sig sådan.

- Værdien af ejendomme, der opvarmes med varmepumper og jordvarme, vurderes således lavere end ejendomme, der opvarmes med for eksempel et gasfyr, skriver styrelsen i en mail til avisen.

Der findes cirka 400.000 danske boligejere, der opvarmer deres bolig med naturgas. De kan altså se frem til, at naturgassen øger værdien og dermed beskatningen af deres bolig.

I ejendomsmæglerkæden Home forklarer marketing- og kommunikationschef Morten Riisgaard-Dam, at opvarmningsformen betyder meget for en bolig, når den sættes til salg på boligmarkedet.

- Boliger med varmepumper eller jordvarme vil typisk have en højere handelsværdi end boliger, der er opvarmet med naturgas – uanset de seneste prisstigninger på gas.

- Energiforbruget vil typisk være lavere, og både i forhold til en lavere varmeregning og et mindre klimaaftryk kan det gøre boligen mere attraktiv og dermed øge værdien.

- Så det giver ikke mening, at en bolig med naturgas vurderes til en højere værdi end en bolig med jordvarme eller varmepumpe, siger han til avisen.

Den lave vurdering af de billigere og mere klimavenlige varmekilder skyldes ifølge Vurderingsstyrelsen, at de sættes i samme kategori som gammeldags elvarme.

Styrelsen skriver til Berlingske, at da både varmepumper og traditionel elvarme anvender el som opvarmningsmiddel, så er der ikke differentieret mellem de to varmekilder i den statistiske model.

De nye ejendomsvurderinger har været længe undervejs, men i efteråret begyndte Vurderingsstyrelsen at sende de første ud til danske boligejere.

Vurderingerne er baseret på registrerede salg af ejerboliger i perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2019. De tager udgangspunkt i de registrerede oplysninger for ejendommen på vurderingsterminen i januar 2020 og salgspriser for referenceejendomme i området.

Værdien af ejendommen bliver således fastsat ud fra en række parametre. Blandt dem er den varmeinstallation og opvarmningskilde for boligen, som er registreret i Bolig- og Bygningsregistret, sammen med den registrerede varmeinstallation og opvarmningsmiddel for referenceejendommene.

/ritzau/