Bookingportalernes prisklausuler skal under lup

DANMARK: Selv om konkurrencemyndighederne har fået bookingportaler som Hotels.com og Booking.com til at ændre deres aftalevilkår, så mener hotel- og restaurationsbranchen fortsat, at portalerne skævvrider konkurrencen.

Derfor har erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) besluttet sig for at undersøge problemet nærmere.

- For mig er det vigtigt, at sikre effektiv og fair konkurrence for danske virksomheder. Jeg har derfor bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at undersøge markedsforholdene og vurdere, om de nuværende forhold er til gavn for forbrugere og virksomheder, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Bookingportalerne forpligtede sig sidste år til at droppe de prisklausuler, der forbød hotellerne at tilbyde hotelværelser til billigere priser på andre bookingportaler. Det skete efter pres fra myndighederne.

Det løste imidlertid ikke de konkurrencemæssige problemer. Det mener Katia K. Østergaard, der er direktør for brancheforeningen Horesta.

- De tre store portaler, der sidder tungt på markedet for booking af hotelværelser, forbyder stadig hotellerne at tilbyde lavere priserne på deres egne hjemmesider. Det er et problem, at de på den måde udnytter deres markedsdominans, og derfor ser vi frem til at få det undersøgt nærmere, siger hun.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte allerede i foråret 2015 en undersøgelse af forholdene på markedet for hotelbooking.

Dengang forklarede bookingportalerne, at man var nødt til at opretholde klausulerne på hotellernes egne værelsespriser for at undgå, at hotellerne gratis kunne benytte portalerne til markedsføring.

De forudså, at forbrugerne i givet fald ville bruge portalerne til at finde et egnet hotel og derefter bookede værelset til en billigere pris på hotellets egen hjemmeside.

Det har dog ikke forhindret lande som Tyskland, Frankrig og Italien i ved lov at forbyde portalerne at kræve, at hotellerne ikke tilbyder værelser til en billigere pris på deres egne hjemmesider.

/ritzau/