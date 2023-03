Borgerne tøver med at takke ja til fjernvarme

NØRHALNE:Borgerne i Nørhalne tøver tilsyneladende med at melde sig til tilbuddet om at koble sig på fjernvarme leveret af Aalborg Forsyning.

Ifølge forsyningsselskabet er der indtil nu opnået en tilslutning på knap 15 procent, hvilket svarer til en fjerdedel af den opbakning, der er nødvendig for, at Aalborg Forsyning kan gå i gang med projektet.

I alt kan 530 kunder i Nørhalne potentielt få udrullet fjernvarme - 400 af dem har i dag naturgas eller olie, mens resten har el, varmepumper og biomasse/pillefyr.

Frem til 1. maj har borgerne i Nørhalne mulighed for at opnå rabat på prisen for at blive tilsluttet fjernvarme fra Aalborg Forsyning.

Normalprisen for at blive tilsluttet fjernvarme er 25.000 kroner, men Aalborg Forsyning tilbyder den næste halvanden måneds tid halv pris på tilslutningen.

Skulle det resultere i, at den nødvendige opbakning viser sig ikke at være til stede, og Aalborg Forsyning derfor vælger at trække sig fra projektet, står en anden bejler klar i kulissen.

- Tilbuddet fra Aalborg Forsyning udløber 1. maj, og opnås der ikke tilstrækkelig tilslutning til dette projekt, vil Aabybro Fjernvarme udarbejde et projektforslag og afklare, om der er interesse for at få fjernvarme fra Aabybro, siger formanden for Aabybro Fjernvarme, Bjarne Dahl, der vurderer, at et eventuelt projekt i Nørhalne kan indledes i slutningen af 2024.

Aabybro Fjernvarme har besluttet sig for at levere fjernvarme til Nørhalne, hvis Aalborg Forsyning vælger at trække sig fra projektet. Foto: Martin Damgård

Intet kraftvarmetillæg

Endnu kan formanden ikke oplyse, hvad det vil koste borgerne i Nørhalne at få fjernvarmen leveret fra Aabybro. Det går Aabybro Fjernvarme nu i gang med at regne på, og Bjarne Dahl håber, at man kan være klar med en pris efter påske, så borgerne ved, hvad de har at forholde sig til.

- Vi kommer ikke til at opkræve et kraftvarmetillæg, som der er lagt op til fra Aalborg Forsynings side, men det vil dog blive en anelse dyrere for borgerne i Nørhalne at få fjernvarme sammenlignet med borgerne i Aabybro og Biersted, siger han og tilføjer, at det skyldes, at afstanden fra Biersted til Nørhalne er længere end fra Aabybro til Biersted.

- Afstanden fra værket til Biersted og Aabybro centrum er stort set den samme, hvorimod der er lidt længere til Nørhalne, så derfor vil der blive tale om en merpris for borgerne i Nørhalne.

Aabybro Fjernvarme skal i gang med at udarbejdet et projektforslag, som skal præsenteres for kommunalbestyrelsen. Foto: Martin Damgård

Aabybro Fjernvarmes udmelding vækker glæde hos Claus Svendsen fra NørhalneSamarbejdet, for det er vigtigt, at der er en plan B, hvis de nødvendige 60 procents opbakning ikke nås.

- I øjeblikket ser det ikke for godt ud med opbakningen fra borgerne i forhold til at få fjernvarme fra Aalborg Forsyning, og skulle det vise sig, at man herfra vælger at trække stikke, er det vigtigt, at vi har et alternativ, siger Claus Svendsen.

- Det er derfor dejligt, at Aabybro Fjernvarme har erklæret sig parat til at levere fjernvarme til en konkurrencedygtig pris og inden for en fornuftig tidsramme, siger han.

Aalborg Forsyning vil i øvrigt de kommende to mandage afholde to uformelle møder i Nørhalne Forsamlingshus. I tidsrummet mellem klokken 15-19 vil repræsentanter fra Aalborg Forsyning svare på spørgsmål.