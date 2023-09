Borgmester om Frederikshavns nedtur: - Det er jeg simpelthen så træt af

Det giver ærgrelse på borgmesterkontoret, at Frederikshavn Kommune netop har fået en hård medfart i en helt ny analyse af erhvervsvenligheden.

Faktisk står det så slemt til, at Frederikshavn har oplevet den største tilbagegang af alle landets kommuner. Kommunen ved Vendsyssels østkyst har oplevet en tilbagegang på 46 pladser - og er dermed styrdykket fra en placering som nummer 17 til en nuværende position som nummer 63.

Resultatet betyder, at Frederikshavn Kommune for første gang i mere end ti år er blandt den nederste tredjedel af landets kommuner.

- Det er jeg simpelthen så træt af, siger borgmester Birgit S. Hansen (S) og tilføjer:

- Der er jo al mulig grund til - når vi får sådan en måling - at se på, hvad det er et udtryk for. Og min analyse er, at det handler meget om kommunikation - og at vi skal være tættere på erhvervet.

Det er Dansk Industri, der står bag undersøgelsen. Og i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet udtaler formanden for DI Vendsyssel, Richard Fynbo, sig dog fortrøstningsfuldt i forhold til samarbejdet. I en pressemeddelelse siger han følgende:

- Frederikshavn Kommune har været inde i en svær periode. Vi ser af og til, at en negativ tendens ruller som en snebold i virksomhedernes opfattelse af kommunen. Den eneste vej frem er dialog mellem virksomhederne og kommunen, og her oplever vi heldigvis en kommune, der er villig til at indgå i en dialog. Senest har vi konstruktivt taget fat i byggesagsbehandlingen, hvor det er min klare forventning, at vi vil se en stigende tilfredshed, når kommunen får implementeret de tiltag, vi har aftalt i fællesskab, siger han.

Indkalder til møde

Birgit S. Hansen oplyser i øvrigt til Nordjyske, at hun på baggrund af analysen har indkaldt til et møde for at forbedre situationen.

- Vi skal snakke med virksomhederne om, hvad vi kan gøre bedre. Og jeg har allerede bedt om et møde med Erhvervshus Nordjylland og de tre erhvervsforeningsformænd i kommunen. Så nu må vi se, hvad vi kan gøre ved det, for vi skal ikke ligge og rode dernede, hvor vi er nu. Det her gør ondt på mig, for erhvervsvenlighed er noget, som vi i byrådet er meget optaget af - for det betyder udvikling, vækst og arbejdspladser, siger Birgit Hansen.

- Så i de tilfælde hvor vi ligger godt i sådan nogle undersøgelser, så glædes jeg over det - men omvendt vil jeg også undres og være nysgerrig, når vi ligger skidt. Det her skal vi rette op på, så virksomhederne føler sig godt tilpasse.

Fremgang i Brønderslev

Mens udviklingen er trist i Frederikshavn, så ser det markant bedre ud i Brønderslev. Kommunen bevæger sig ind i toppen af listen med en placering som nummer 19. Det er en fremgang på fem pladser på den overordnede erhvervsvenlighed.

Dansk Industri fremhæver virksomhedernes vurdering af Brønderslevs indsats for at sikre kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomhederne. På det parameter opnår kommunen den højeste vurdering i hele landet.

- Selvom der har været bump på vejen, belønnes Brønderslev Kommune blandt andet for den proaktive tilgang til erhvervsarealer. Det er tydeligt at se, når man nærmer sig frakørslerne ved motorvejen, at der sker noget. Det kræver en stadig mere proaktiv tilgang for kommunerne i fremtiden, hvis den demografiske udvikling ikke skal definere fremtidsperspektiverne, siger formanden for DI Vendsyssel, Richard Fynbo, i den førnævnte pressemeddelelse.

Brønderslev Kommune er for første gang siden 2011 blandt de tyve mest erhvervsvenlige kommuner i landet.

Stabilitet i Hjørring

Når det handler om Hjørring Kommune, så er situationen sådan, at man efter en årrække med store årlige udsving har stabiliseret sig lige uden for den bedste tredjedel. I år er placeringen nummer 41, hvilket dog er en tilbagegang på fire pladser.

- Hjørring Kommune har sat en række indsatser i søen og afslutter i den kommende tid en strategiproces, som i første gang giver et samlet erhvervsstrategisk udgangspunkt. Vi ser frem til at følge den betydning som det får på virksomhedernes oplevede service i kommunen, udtaler Richard Fynbo.

Det er 14. år i træk, at Dansk Industri undersøger erhvervsvenligheden blandt kommunerne.