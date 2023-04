Borgmester om slagteri-lukning: Jeg er vred og skuffet

SÆBY: 800 medarbejdere står til at miste deres job i Sæby.

Den katastrofale udmelding kom ud torsdag morgen, da Danish Crown meddelte, at de lukker slagteriet i Sæby.

Borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen (S) var tydeligt berørt, da Nordjyske talte med hende.

- Det er ubegribeligt, og det er frygteligt for de mennesker, der mister deres job. Der er både par og familier, der arbejder derude, og der arbejder jo folk fra hele regionen. Det er dem, jeg tænker allermest på, siger Birgit S. Hansen, og fortsætter:

- Det er en uforståelig beslutning, og lukningen er et kæmpe tab for borgerne, for byen og for hele Nordjylland. Jeg er både vred, skuffet og ked af, at Sæby trak det korteste strå i Danish Crowns omstrukturering.

Slagteriet har ligget i Sæby i over 100 år, og det er Nordjyllands største slagteri.

- Jeg er så rørt over situationen. Slagteriet er en stor del af Sæbys identitet. Det kan ikke underdrives. Kommunen og borgerne har altid bakket op om slagteriet, og derfor er vi helt uforstående over for beslutningen, siger borgmester Birgit S. Hansen.

- Vi skal nu værne om de ansatte og deres familier. Vi stiller som kommune sammen med de andre kommuner i regionen op med alt, hvad vi kan for at støtte de ansatte og finde nye muligheder for dem, runder Birgit S. Hansen af.

I kølvandet på den kommende lukning fortæller en medarbejder på Danish Crown i Sæby, at de har nedlagt arbejdet indtil fredag.