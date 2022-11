Brændstofpriser på laveste niveau i månedsvis: Men skynd dig, de stiger igen

NORDJYLLAND:Hvis du ruller rundt med en halvtom tank netop nu, bør du nok skynde dig at dreje ind på nærmeste tankstation.

Det har nemlig ikke været billigere at få få fyldt brændstof på bilen, siden at krigen i Ukraine brød ud i februar.

Fredag var prisen for diesel og oktan 95 den samme, nemlig 14,09 kroner for en liter oktan 95 på benzinstationer i Nordjylland.

Ifølge råvareanalytiker Jens Nærvig Pedersen fra Danske Bank kan vi vente os, at de lave priser holder i hvert fald et nogle uger endnu og måske frem til starten af næste år.

Vi skal dog nok regne med nogle mindre udsving.

Mange årsager

Årsagerne til de meget lave priser lige nu er mange, blandt andet bekymring for den globale økonomi:

- Global økonomi og hvordan det skal gå med væksten presser olieprisen ned. I Kina er der stor bekymring for, at de ikke kommer til at åbne op lige foreløbigt. Der er grå skyer over europæisk og amerikansk økonomi. Det påvirker alt sammen forbruget og dermed olieprisen, siger Jens Nærvig Pedersen.

Priserne er også lave, fordi USA har solgt ud af deres strategiske oliereserver, som de gemmer til, at der er kriser. Det har været med til at holde hånden under oliepriserne, forklarer Jens Nærvig Pedersen.

Større klarhed

Noget af det, der for alvor sendte råvarepriserne i vejret, efter at krigen brød ud i Ukraine, var den store usikkerhed, der ramte forsyningssituationen. Det er der større klarhed over nu.

EU har vedtaget en olie-embargo mod Rusland, der snart træder i kraft. Det vil holde priserne oppe, men betyder til gengæld, at vi ved, hvad vi har med at gøre.

Jens Nærvig Pedersen tror ikke, at vi kommer i nærheden af de historisk høje priser i niveauet 18-19 kroner på benzintanken, som vi ramte i sommer.

- Der er stadig stor usikkerhed på oliemarkedet. Det får prisen til at svinge rigtigt meget nu, men slet ikke i samme niveauer, som vi så tidligere, siger Jens Nærvig Pedersen.

Rusland kan svare igen

Olieprisen kan ifølge Jyske Bank risikere at stige meget voldsomt om få uger. På det internationale oliemarked måles olieprisen i dollar per tønde råolie. Den ligger lige nu i niveauet 90 dollars.

Olie-embargoen mod Rusland træder i kraft 5. december. Rusland har truet med en mod-embargo, men kan også vælge at sænke produktionen.

- Rusland kan vælge at svare igen ved at sænke produktionen, for at skabe splid i Vestens front over for Rusland. Et reelt risikoscenarie, som kan sende olieprisen op over 170 dollars, skriver olieanalytiker Jan Bylov i en analyse.

Embargo kan omgås

Prisen kan også blive presset op af omgåelse af olie-embargoen mod Rusland.

Det er Jyske Banks vurdering, at det trods embargoen vil være lovligt for f.eks. Indien at købe russisk råolie, raffinere det og derefter eksportere til f.eks. Tyskland.

- Er det korrekt, er embargoen udvandet, mens prisen for slutproduktet potentielt bliver forhøjet (pga. den ekstra transportomvej). Dette er en meget kompleks situation, vi er på vej mod, og det er vores vurdering, at embargo-regelsættet og mulig omgåelse er en afgørende faktor for den globale oliebalance for de nærmeste kvartaler, skriver Jan Bylov i sin analyse.