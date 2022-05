Brødrenes bageri voksede vildt: - Nu bliver vi her

FARSØ:Man kan sige mange gode ting om en omsætning, der vokser. Men mere forretning ender altid med at kræve mere plads. Og den kan godt være svært at få.

Således også for Farsø Bageri, der på ti år er vokset fra at være lille og lokal til at være pænt stor virksomhed. Udover bagerudsalg leverer familievirksomheden frokost til et stigende antal virksomheder og sender brød og kager til syv købmænd, fire campingpladser og et feriecenter i det vestlige Himmerland.

Ikke mere plads

Aktiviteterne gav sidste år de tre brødre bag butikken en omsætning på omkring 10 millioner kroner i en by med 3000 indbyggere. Og en bagerkollega i den anden ende af hovedgaden.

- Vi prøver at finde på noget nyt hele tiden og følge med kundernes ønsker. Men vi skal jo også have nogle gode forhold at arbejde under, siger den "ordførende bror", storebror Peter Holleufer.

Huset i Søndergade er ikke ligefrem af ny dato, og i dag ville man givet tænke anderledes, hvis man skulle lave et nyt bageri i lokalerne. Stedet har da også siden 1982 været udvidet og ombygget en del gange. Men flere kvadratmeter er der ikke plads til. Med mindre man skal gå over matriklens grænser, og det er der ikke lagt op til.

Eftersøgning slut

- Vi vil godt have noget, der er mere tidssvarende. Vi har da også nogle følere ude efter et andet sted at være, sagde Peter Holleufer, da Nordjyske besøgt butikken for et år siden.

Den søgning er imidlertid slut. For det lykkedes ikke at finde noget, der var bedre end det, man har i Søndergade 20. I hvert fald ikke til en pris som brødrene ville give.

- Vi ligger jo godt her. Så nu har vi besluttet at blive, og så indretter vi os efter de forhold, vi har her, siger Peter Holleufer.

Derfor har de startet foråret med en større renovering og ombygning af butikken og bageriet, der ligger fem trin ned i baglokalet. Det kostede en del i både kroner og tid. Men det var det hele værd, kan trioen Michael, Henrik og Peter Holleufer i dag konstatere.

Der ryger mange hundrede enheder over diskene i bageriet bag butikken på en almindelig dag. Det er disse arbejdsforhold som brødrene valgte at gøre bedre frem for at flytte. Arkivfoto: Bo Lehm

Mere omsætning

- Det har da været et stort arbejde. Men siden vi har åbnet igen, er omsætningen vokset med en 15-20 procent, fortæller en af indehaverne, Peter Holleufer.

14 dage måtte butikken og en del af bageriet være ude af drift, mens håndværkere var i gang. Noget længere end ventet, men især gulvet i det gamle hus drillede og krævede en ekstra kærlig behandling.

Imens måtte man en periode åbne et bagerudsalg i det nærliggende Rådhuscentret. Det er dog allerede nu over en måned siden, at den sidste skrue blev skruet i den nye disk, så en ny hverdag er kommet i gang i Søndergade 20.

- Nu bliver vi her, fortæller siger storebror Peter Holleufer.