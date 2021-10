Brødrepar sælger virksomhed i stor millionhandel

TERNDRUP:De begyndte for cirka 10 år siden med et restlager af cykelgrej, som de satte til salg på nettet.

Siden har det nordjyske brødrepar Erik og Kasper Buus Larsen skabt Danmarks største netbutik for cykler og cykeludstyr og en forretning, som har gjort dem begge til mangemillionærer.

Nu har brødrene truffet en stor beslutning, som sender det hidtil største beløb ind på deres konto. De har netop solgt 70 procent af deres virksomhed, Cykelgear.dk, til det hollandske investeringsselskab Foreman Capital.

- Vi fik et fornuftigt bud fra nogen, som før har bevist, at de kan få webshops til at vokse, siger administrerende direktør Erik Buus Larsen.

Erik (tv.) og Kasper Buus Larsen dyrker selv cykelsport, og det er baggrunden for, at de i sin tid fandt på at sælge cykler og grej på nettet.

Store ambitioner

Hvor meget brødrene har fået for at sælge 70 procent af deres virksomhed er hemmeligt. Men der er med al sandsynlighed tale om et trecifret millionbeløb.

Cykelgear.dk er de senere år vokset eksplosivt, og virksomheden tjente sidste år næsten 30 millioner kroner efter skat. Det tal bliver formentlig endnu højere i år.

Med en ny medejer om bord skrues der gevaldigt op for både ambitioner og tempo. I dag sælger Cykelgear.dk i Danmark og Sverige, men målet er at indtage flere lande.

Det vil også betyde væsentligt flere ansatte.

- I dag er vi mellem 50 og 60 ansatte, men vi ser ind i en kraftig opbemanding, siger Erik Buus Larsen.

Han fortsætter som øverste direktør, men planen er, at han inden for en overskuelig fremtid skal udskiftes. Begge stiftere vil have mere tid til det, de for alvor er gode til.

- Kasper er helt vild god til at udvikle systemer og optimere. Jeg kan bare godt lide at nørde med cykelgrej, produktguides og den slags. Men det er svært at have tid til det, når man skal lede en stor virksomhed. Det er ikke det, vi er bedst til. Nu får vi mulighed for bedre at prioritere fremadrettet, siger Erik Buus Larsen.

Cykelgear.dk holder til i Terndrup og har over 25.000 varenumre på lager. Foto: Martin Damgård

Et lager under sengen

Den 31-årige direktør måtte i sin tid lade storebror om at tegne virksomheden, da deres første selskab blev registreret 1. januar 2008, fordi han endnu ikke var myndig.

Begge brødre dyrker cykelsport, og det er baggrunden for, at det netop var salg af cykler og cykelgrej, som de kastede sig over.

Det, der begyndte som et restlager under sengen, er i dag blevet til noget helt andet – og langt større.

Cykelgear.dk har i omegnen af 25.000 varenumre, som plukkes på Terndrup-lageret med hjælp fra robotter. Virksomheden omsætter årligt for over 200 millioner kroner, hvoraf langt størstedelen er online.

Ifølge Erik Buus Larsen har det ikke været vemodigt at sælge en stor del af virksomheden.

- Mange har spurgt, om det ikke var vildt eller følsomt. Næ, ikke rigtigt. På det punkt er vi begge meget nordjyske, siger Erik Buus Larsen.

- Vi har flere gange tidligere fået henvendelser fra potentielle købere, men har altid sagt nej. Men så valgte vi at undersøge mulighederne nærmere. Og fandt den rette partner.

Foto: Henrik Bo.

Et ekstra interessant tilbud

At valget faldt på Foreman Capital, handlede ikke kun om størrelsen på checken, understreger han. Det handlede mere om historik.

Det hollandske investeringsselskab købte for år tilbage en hollandsk netbutik, som sælger værktøj. Den er siden vokset fra 50 til 200 ansatte og sælger i adskillige lande.

Præcis den vækstrejse, som brødrene bag Cykelgear.dk også gerne vil på.

- Derfor var købstilbuddet ekstra interessant, siger Erik Buus Larsen.

Hverken han eller storebroderen Kasper skal ud at investere deres nyvundne formue i andre virksomheder.

- Vi har ikke planer om andet foreløbigt. Vi har nok at lave, siger han.

Erik og Kasper Buus Larsen ejede hver halvdelen af Cykelgear.dk gennem deres private holdingselskaber. Nu sidder de hver på 15 procent af virksomheden.