Bryghus holder skindet på næsen: Sorte tal trods milliondyk på bundlinjen

THISTED:Det har før været vildere, overskuddet på bundlinjen hos Thisted Bryghus. Men det er der.

I en historisk usikker tid med stigende priser på alt fra råvarer til energi og transport, formår det nordjyske bryggeri at holde skindet på næsen og levere et årsregnskab med sorte tal - vel og mærke det ellevte i streg.

Således hedder 2021/22-årsresultatet 422.000 kr. før skat, mod 6 mio. kr. i 2020/21. Et milliondyk, der er til at tage og føle på, og direktør Aage Svenningsen må da også medgive, at resultatet er mindre end forventet.

- Markedet for øl og mineralvand har naturligvis været påvirket negativt af nedlukning af restaurationsbranchen i starten af regnskabsåret, men efter ophævelsen af restriktioner er salget steget igen. Efterfølgende er vores salg i detailbranchen faldet og viser en tilbagegang på 4 pct. i forhold til sidste regnskabsår. Det tolker vi som tilbageholdenhed hos forbrugerne på grund af inflation og pres på deres privatøkonomi, da vores produkter er blevet dyrere for forbrugerne, og noget af salget har flyttet sig over på lidt billigere produkter, forklarer direktøren blandt andet.

Bestyrelsesformand Verner Jensen gav sin beretning for de 1500 deltagere på Thisted Bryghus' generalforsamling i Thyhallen lørdag aften. Foto: Bo Lehm

Omsætningen faldt fra 59 mio. kr. i 2020/21 til 56,7 mio. kr. i 2021/22. Samtidig er produktionsomkostningerne steget fra 37,9 mio. kr. i det forrige til 40,6 mio. kr. i det seneste regnskabsår. Det kræver nemlig rigtig meget energi, når der skal brygges øl, forklarer Aage Svenningsen, og derfor tøver han heller ikke med at kalde det beskedne overskud for tilfredsstillende:

- Alene på energidelen har vi haft et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til sidste år. Med de udfordringer har det krævet omstillingsparathed for bryghuset og ikke mindst for bryghusets personale. Det har betydet en stram omkostningsstyring, og derved er vi lykkes med at fremvise et positivt og tilfredsstillende resultat, siger han.

Investerer i nyt

Hårde tider og presset økonomi til trods er der alligevel blevet penge til overs til at foretage investeringer, der kan være med til at fremtidssikre bryghuset og produktionen af de gyldne dråber i Thy.

- Vi har investeret knap 11 millioner kroner i nye tanke, ny tankplatform og flaskeskyller for at minimere energi- og vandforbrug. Der er blevet lavet en Co2- og energianalyse af bryggeriet samt investeret i af-iltnings vandanlæg for at minimere svind. Sidst, men ikke mindst, har vi investeret i et anlæg til produktion af sodavand, så vi igen kan tappe sodavand på Thisted Bryghus. Det er alt sammen med til at give os tro på, at bryghuset står stærkt i fremtiden og er rustet til konkurrence på markedet. Vi har også planer i 2023 om at installere solcelleanlæg på taget af bryghuset samt et opsamlingsanlæg der gør, vi bliver selvforsynende af CO2 til tapning af øl og sodavand, siger Aage Svenningsen.

Brygmester Antoni Aagaard Madsen forlod bryghuset i januar 2021, og i sin beretning på generalforsamlingen - der i vanlig stil bar præg af rigelige skåle-pauser - kunne Aage Svenningsen fortælle, at en erstatning er fundet i egne rækker:

1. juni tiltrådte Kjeld Vang Lauritsen og Christian Harboe som det team, der nu deler brygmesterjobbet mellem sig.

- At vi kan rekruttere egne medarbejdere til sådanne jobs, ser jeg som en stor styrke for Thisted Bryghus. Arbejdsopgaverne er fordelt imellem dem og udover at brygge øllet, har begge ligeledes ansvaret for udvikling af nye produkter. Samtlige nyheder, der er kommet på markedet siden januar 2021, er udviklet af Kjeld og Christian, fortalte direktøren.

Årets resultat er mindre end ventet, men i et hårdt marked et direktør Aage Svenningsen stolt af at kunne præsentere sorte tal for ellevte gang i streg - og det kan man sagtens skåle på. Foto: Bo Lehm

Godt rustet

Aage Svenningsen gav også et indblik i strategien for det kommende år.

- Krigen i Ukraine, energipriser, råvarepriser og lignende gør, at det er meget svært at se, hvor alt dette ender. Vi er ligeledes i et marked, der er meget konkurrencepræget. Men jeg vil sige, vi har et stærkt produktsortiment, der flytter sig godt fra hylderne, hvilket er meget afgørende for succes. Samtidig vil jeg også sige, vi har et rigtigt godt samarbejde med vores kunder. Vi vil styre forretningen igennem på bedst mulig måde.

- Jeg er sikker på, Thisted Bryghus står godt rustet til den fremtidige konkurrence på markedet, sagde direktøren, inden det atter blev tid til en skål.