Unge iværksættere fik liv i død butik: Salget går amok

LÆSØ:Ingen havde haft mod til at åbne butik i lokalerne, siden bageren for 11 år siden måtte dreje nøglen om midt på hovedgaden i øens største by.

Læsø Slagteren åbnede i 2018 på hovedgaden i Byrum (500 indbyggere), der er øens største by. Butikken indehaves af barndomsvennerne Palle Stoklund Strøm og Anders Klitgaard Svendsen. Foto: Kirsten Østergaard