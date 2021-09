Butikslivets overlevelse falder tilbage på dig og mig

Tomme butikslokaler og vigende kundemængder er desværre ikke et usædvanligt syn, når man bevæger sig rundt i de nordjyske handelsbyer.

Det kommer nok ikke som nogen overraskelse.

I årevis har nethandlen presset den fysiske detailhandel og dermed også de handelsgader, som tidligere bugnede af både butikker og mennesker. Men midt i mismodet – som nogle gange synes at tage overhånd – er der grund til at slå et slag for, at vi ikke maler alt med den sorte pensel.

For der er en fremtid for butiks- og handelslivet. Men den kræver nytænkning og hårdt arbejde.

I limfjordsbyen Løgstør beder man nu blandt andet ungdommen om hjælp til at finde en løsning på, hvordan der holdes gang i handlen. Unge studerende er blevet spurgt til råds, og der er fundet penge til at etablere et selskab i byen, hvor en fastansat medarbejder skal agere frontsoldat i den videre kamp.

Tanken er, at selskabet skal tilbyde fuld sparring til iværksættere, som kunne tænkes at ville etablere sig i byen. Med ét – og kun ét – mål for øje: At styrke og udvide detailhandelslivet.

Det er altid prisværdigt, når nordjyske byer gør en aktiv indsats for at modarbejde en negativ spiral. Og måske andre kunne tage ved lære af Løgstør. Undersøgelser viser nemlig, at hvor der er vilje er der også en vej for detaillivet i byerne. Især hvis man har lokale ildsjæle og frivillige, som hjælper til.

Og endnu mere hvis byens borgere beslutter sig for at handle lokalt. I sidste ende falder det lokale butikslivs sundhedstilstand og mangfoldighed nemlig sammen med deres vilje til at lægge pengene netop der.

Gode intentioner kommer man ikke langt med.

Til gengæld må man også forvente, at der stilles krav til de fysiske butikker. Der skal jo være en grund til, at nordjyderne handler lokalt. De fysiske butikker skal kunne noget mere og andet end netbutikker, hvis vigtigste konkurrenceparameter ofte er bekvemmelighed og pris.

Med andre ord: De fysiske butikker skal gøre sig fortjent til kunderne.

Et sundt butiks- og handelsliv kaster mange afledte effekter af sig. Det er med til at trække nye borgere til byen og dermed modarbejde den affolkning, som ses rundt om i regionen. Derfor er det ikke kun vigtigt for de enkelte byer, at den negative butiksspiral stoppes. Det er vigtigt for hele Nordjylland.

I den sammenhæng er det værd at glæde sig over, at butikslivet ikke har det helt så slemt, som nogen gør det til. Tidligere på året viste tal, at tomgangsprocenten i Nordjylland – altså andelen af butikker, som står tomme – nu er nede på landsgennemsnittet. For første gang i over 10 år.