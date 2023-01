Byens eneste købmand tjener millioner

ØSTERILD:Den unge købmand Matias Paaske startede for fem år siden som købmand i kæden Min Købmand i Østerild.

- Det er altså bare pissefedt at se så mange, sagde Matias Paaske til Nordjyske, da han åbnede butikken.

Matias Paaske fik en udfordrende start som købmand.

Få måneder efter åbningen kollapsede lofterne, så han i flere uger måtte køre med nødbutik. Det har dog ikke kunnet stoppe den unge købmand, der er fuld af gode ideer.

Få måneder efter åbningen sank lofterne med op mod en meter i Østerilds nye købmandsbutik. Det tog nogle uger at få udskiftet spærrene, så de bedre kunne holde. Arkivfoto: Peter Mørk

Min Købmand Østerild lukkede butikken midlertidigt få måneder efter åbningen, fordi loftet kollapsede. Foto: Peter Mørk

Det er gået fantastisk godt for den nu 29-årige købmand. Det viser regnskabet for Min Købmand Østerild ApS, der netop er offentliggjort, og som viser et overskud på 1,5 millioner kroner efter skat.

De seneste tre år har købmandsbutikken haft solide millionoverskud i omegnen af 1,5-2 millioner kroner efter skat.

Matias Paaske har ikke ønsket at kommentere regnskaberne overfor Nordjyske.

Min Købmand er en del af dagligvarekoncernen Dagrofa, der på landsplan har mere end 200 butikker (Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb).

Matias Paaskes store succes er også blevet opdaget af Dagrofa. Han vandt i 2019 titlen som årets købmand i Dagrofa-koncernen.

I den forbindelse udtalte han, at baggrunden for fremgangen blandt andet var flere opgraderinger i butikken, blandt andet, at han havde indført elektroniske hyldeforkanter, så personalet ikke skulle bruge tid på at løbe rundt og rette priser hele tiden.

Den unge købmand har løbende udviklet forretningen. Seneste tiltag var i efteråret, hvor han var en af de første til at indføre Min Købmands nye nærhedskoncept. Det er et lokale i butikken, som er indrettet til, at kunderne kan få adgang til borgerservice, digital lægekonsultation og andre offentlige ydelser.

- Det er især vores ældre borgere, der kan synes, det er langt og besværligt at tage ind til Borgerservice i Thy. Og så vil de hellere have hjælp af vores personale, som de jo kender i forvejen, udtalte Matias Paaske til Nordjyske i forbindelse med indførslen af konceptet.