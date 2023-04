Byggefirma er gået konkurs

HADSUND:For knap en uge siden revnede fundamentet under et større nordjysk byggefirma.

Gælden var blevet for stor, så ejeren har indgivet konkursbegæring for selskabet Grevlund Montage Tømrer & Snedkerfirma ApS.

- Selskabet var involveret i et større byggeri, der medførte store milliontab, siger Søren Christensen Volder, advokat og partner i Bech-Bruun advokatpartnerselskab, som er kurator for konkursboet.

Ifølge kurator beløber gælden sig til et større etcifret millionbeløb. Han oplyser, at der i øjeblikket forhandles med mulige købere af konkursboet, herunder den tidligere ejer.

Fortsætter i nyt selskab

Indehaver af det konkursramte selskab var Kristian Grevlund.

Han har formodentlig intentioner om at fortsætte sit byggefirma med samme navn udadtil. Derfor er der god mulighed for, at virksomhedens 15 ansatte snart kan være i arbejde igen.

Samme dag, selskabet blev erklæret konkurs (12. april), ændrede indehaveren firmanavnet til "Snedkerfirmaet af april 2023 ApS". Fire dage senere (16. april) stiftede Kristian Grevlund et nyt selskab ved navn "Grevlund Montage ApS".

Hjemmesiden grevlundmontage.dk er også fortsat aktiv.

Nordjyske har talt ganske kort med indehaver Kristian Grevlund. Han ønsker ikke at kommentere konkursen på nuværende tidspunkt.

Uenige om prisen

Kurator oplyser, at Kristian Grevlund er blandt de interesserede købere af konkursboet. Parterne er ikke enige om prisen endnu, men forhandlingerne ventes afsluttet senest onsdag i denne uge.

- Vi har fået tingene vurderet og har derfor en forventning om, hvad det skal koste, så spørgsmålet er kun, om køber kan matche den forventning, siger Søren Christensen Volder.

Kurator forventer, at cirka halvdelen af virksomhedens gæld vil kunne komme ind ved salget af selskabets aktiver. Det drejer sig blandt andet om flere firmabiler, værktøj, et mindre varelager og nogle maskiner.

Dårlig økonomi

Det konkursramte selskab havde ved seneste årsregnskab (1. oktober 2020 - 30. september 2021) en egenkapital på 1,5 millioner kroner og et årsresultat på 0,2 millioner kroner efter skat.

Regnskabet for 2022 er ikke offentliggjort.

Selskabet har kæmpet med at tjene penge de seneste år. I perioden 2013-2021 har årsresultatet efter skat svinget lige omkring nullet med et underskud på 0,5 millioner i 2018 som værste resultat og et overskud på 0,4 millioner i 2016 som bedste resultat.