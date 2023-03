Byggefirma fik krisehjælp på 50 millioner

LØGSTØR:De dårlige nyheder har stået i kø i 2022, der ganske givet ikke vil blive husket som et godt år i et større nordjysk byggefirma.

Et stort underskud på 89,9 millioner kroner gør ondt, selv om virksomheden er stor med en omsætning på 331 millioner kroner samt en medarbejderstab på cirka 230 ansatte.

For det har været annus horribilis - et frygteligt år økonomisk - i den store modulproducent Scandi Byg i Løgstør.

Torben Bloch Nielsen, der for fem måneder siden blev administrerende direktør for virksomheden, er ærgerlig.

- 2022 har været et trist regnskabsår for Scandi Byg, og det er vi naturligvis meget ærgerlige over, siger han.

Og havde det ikke været for et kapitalindskud på 50 millioner kroner fra moderselskabet MT Højgaard Holding i det sidste kvartal af 2022, ville det have set rigtig skidt ud.

Så var egenkapitalen gået i minus.

Ejer vil ikke være med længere

Nu er den i stedet opgjort til 36,6 millioner kroner.

Selskabets likviditetsberedskab er dermed sikret samtidig med en støtteerklæring fra moderselskabet om, at det vil støtte Scandi Byg finansielt i 2023.

Men MT Højgaard vil ikke længere være med.

Inden udgangen af 2022 meddelte MT Højgaard, at koncernen vil sælge Scandi Byg.

Det endte med, at Nordic Wood Industries indgik en optionsaftale om en overtagelse af Løgstør-virksomheden. Den optionsaftale har man fortsat tænkt sig at udnytte trods det store millionunderskud.

Skidt fra start

Det har først og fremmest været de voldsomme prisstigninger, som har præget byggebranchen mærkbart.

Men man kom også skidt fra start i et år, der også var præget af massefyringer. Det endte med, at cirka 45 ansatte måtte forlade virksomheden.

Ordrerne manglede i 2022, og beholdningen var så lav, at selv projekter, der ikke gav det store plus i regnskabet, blev accepteret for at sikre arbejdspladser.

Der var samtidig store projekter, der blev udskudt som eksempelvis byggeriet af 350 boliger i Fælledby på Amager.

Virksomheden har desuden tabt på ordrer, fordi der har været en for lav dækningsgrad.

Torben Bloch Nielsen ændrer derfor strategien.

Vil tilbage til den gamle måde

- Vi vil ændre vores strategi for at blive dygtigere til at skabe og eksekvere på vores projekter. Scandi Byg skal tilbage til tidligere års måde at arbejde med projekter på, siger han.

Der vil blandt andet være øget fokus på risikostyring på de enkelte projekter.

- Vi skal have vendt skuden, således at Scandi Byg kan få udløst sit store potentiale, siger Torben Bloch Nielsen.

Virksomheden vil styrke projekteringsdelen ved at ansætte projekteringsledere.

Vil være skarpere

- De skal hjælpe os med at blive skarpere. Dernæst vil vi være langt mere selektive i opgaverne fremover, siger Torben Bloch Nielsen.

De opgaver, som Scandi Byg vil beskæftige sig med skal være velegnede til virksomhedens byggeri.

- Dermed passer det til vores modulkoncept. Vi skal være med til at drive den bæredygtige dagsorden, for det er her, vi er rigtig stærke.

Scandi Byg forventer, at 2023 bliver markant forbedret på omsætning og indtjening. Men forventer også, at resultatet vil være et minus før skat på mellem 5 og 15 millioner kroner.

- Vi har stor tiltro til, at markedet og den negative udvikling i byggeriet igen vil vende og kan også se, at der på sigt er en lovende pipeline med kommende opgaver. Vi har igangsat en turnaround for virksomheden, og her går vi all in, så Scandi Byg kan stå bedre rustet til fremtiden, lyder det fra Torben Bloch Nielsen.