Byggefirma gør klar til næste generation: - Min søn tager over

NORDJYLLAND:Der er et generationsskifte på vej.

Sønnen Lars Breinholt er nemlig blevet medejer i det kendte byggefirma Frede D Nielsen & Breinholt.

Virksomheden er i fuld gang med en femårsplan, der blandt andet skal sikre et generationsskifte.

- Planen er, at min søn kommer til at drive virksomheden videre, når jeg går på efterløn, siger den 60-årige direktør og medejer Palle Breinholt, der stadig står i spidsen for virksomheden som direktør.

Men generationsskiftet er ikke det eneste, der er i støbeskeen.

Frede D Nielsen & Breinholts arkitekttegnede nye domicil på 5000 kvadratmeter. Frede D Nielsen & Breinholt

Det store skifte

Det store skifte kommer også, når virksomheden flytter fra Fjerritslev til Støvring i helt nye lokaler.

- Vi flytter, fordi mange af vores kunder netop er i Aalborg og omegn, siger Palle Breinholt.

Virksomheden bygger selv sit nye domicil på 5000 kvadratmeter i Støvring, og der er købt en erhvervsgrund i Porsborgparken. Arkitekter er i gang med at regne på kontor og værksted.

- Vi samler det hele derude. Vi håber at være på plads i løbet af et par år, siger Palle Breinholt.

Det er planen, at det 5000 kvadratmeter store kontor, lager og logistikcenter også skal rumme andre erhvervslejere.

Næste step er for Palle Breinholt og sønnen Lars Breinholt at flytte fra Fjerritslev til deres egen byggegrund her i Støvring. Foto: Claus Søndberg

- Samtidig åbner vi muligheden for en fusion med andet selskab i branchen.

- Muligheden er der, men det er ikke afgørende for os, siger Palle Breinholt og peger på, at det kan være udefrakommende, eller det kan være medarbejdere.

Frede D Nielsen & Breinholt ApS Frede D Nielsen & Breinholt ApS er et tømrer- og snedkerfirma, som tilbyder:

Hovedentreprise, tilbygning, ombygning og renovering, tømrerarbejde, tagarbejde, vinduer og døre, isolering, køkkenmontering, forsikringsskader, malerarbejde og murerarbejde

Virksomheden ansætter lærlinge og svende i takt med, at opgaverne kommer ind

Der er i øjeblikket 12 ansatte Palle Breinholt VIS MERE

Begyndte i 1994

Han startede selv sin egen virksomhed Breinholt A/S Fjerritslev i 1994. I 2020 opkøbte han det konkursramte store byggefirma Frede D Nielsen, som altså blev til Frede D Nielsen & Breinholt.

Der har, siger Palle Breinholt, været rigeligt at se til fra første dag.

- Vi har fået en fantastisk modtagelse af kunder, der har været vant til at bruge Frede D Nielsen. Vi gør alt for at servicere i samme mån som Frede og Gruli gjorde. De startede firmaet op i 1996, siger han.

Selv om Palle Breinholt også oplever kunder, der tøver og venter på grund af prisstigningerne på byggematerialer, er der stadig godt fyldt op med ordrer. Der er travlhed i virksomheden.

- Der er også nok at regne på, og vi prøver hele tiden på at følge med de opgaver, der kommer ind, siger Palle Breinholt og tilføjer:

- Der er ingen grænser for, hvor stor vi skal være, men vores motto er, at det arbejde vi udfører, skal vi være lige så tilfredse med, som var arbejdet udført i vort eget hjem.