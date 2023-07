Byggefirma med 175 ansatte solgt: Ny ejer slår til

Et af Nordjyllands store byggefirmaer skifter nu ejer midt i et økonomisk stormvejr, der blandt andet har kostet en hel del fyringer.

Kort før jul meddelte entreprenørgiganten MT Højgaard, at man var gået på jagt efter en ny ejer til sit tabsramte byggefirma Scandi Byg, der holder til i Løgstør.

Det endte med, at man i januar indgik en aftale med Nordic Wood Industries, som fik en option på at overtage Scandi Byg. Optionen skulle udnyttes senest dette efterår, og det har den mulige nye ejer nu valgt at gøre.

Det betyder, at Scandi Byg nu officielt bliver en del af Nordic Wood Industries, der præfabrikerer til bæredygtigt byggeri i Danmark og udvalgte lande i Nordeuropa.

- Scandi Byg er markedsleder inden for klimavenligt træbyggeri, og vi er overbeviste om, at Scandi Byg passer rigtig godt ind i vores træ-familie, udtaler koncerndirektør i Nordic Wood Industries, Thomas Raunsbæk, i en pressemeddelelse.

Thomas Raunsbæk, koncerndirektør i Nordic Wood Industries. PR-foto.

Et annus horribilis

Sidste år var et katastrofalt år for Scandi Byg rent økonomisk.

Store udfordringer med udskudte byggeprojekter, uforudsigelighed i produktionen og høje materiale- og energipriser betød, at firmaet kom ud af 2022 med et underskud på knap 90 millioner kroner.

Havde det ikke været for et kapitalindskud på 50 millioner kroner fra moderselskabet MT Højgaard Holding, var egenkapitalen gået i minus.

I løbet af året måtte Scandi Byg desuden afskedige op mod 60 ansatte. Ugen inden massefyringsrunden havde daværende direktør Christian Halken valgt at sige sin stilling op.

Kigger fremad

Nu bliver Løgstør-firmaet en del af en koncern, som i forvejen tæller de træbaserede virksomheder Nviro, Palsgaard Spær, Lilleheden, Roust Element, Roust Spær, Bisco Binder og Skandach Holzindustrie.

- Nordic Wood Industries har et tårnhøjt fokus på den grønne omstilling, og det matcher i høj grad Scandi Bygs ambitioner om at kunne levere klimavenlige modulløsninger. På den måde komplementerer Scandi Byg og Nordic Wood Industries hinanden rigtig godt, og vi har jo allerede gode samarbejder med flere af koncernens selskaber, udtaler administrerende direktør hos Scandi Byg, Torben Bloch Nielsen.

Scandi Byg udvikler, producerer og opfører såkaldte modulbyggerier i træ - og er landets største inden for netop den disciplin. Virksomheden har 175 ansatte.

Nordic Wood Industries og MT Højgaard Holding afventer fortsat myndighedernes endelig godkendelse af handlen. Salget ventes gennemført per 31. december 2023.