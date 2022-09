Byggefirmaer i krise: Én ting har drænet kassen

NORDJYLLAND:Flere år med højt humør og masser af gang i biksen er på kort tid vendt til krisestemning og dystre udsigter for landets byggefirmaer.

De voldsomme energiprisstigninger, dyre materialer, den kraftigt stigende rente og generel usikkerhed har ramt byggebranchen som en hammer.

Næsten hver tredje mindre byggevirksomhed forventer nu, at 2022 ender med at give et ringere overskud end i 2021. Og forventningen til, at der bliver nok at lave resten af året, er den laveste i 10 år.

Det viser en analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder – herunder godt 4000 inden for byggeriet.

Dermed ser byggeriet ind i en mørk vinter med langt færre opgaver i bogen. Det er særligt kritisk for de mindre byggevirksomheder, som typisk er knap så godt polstrerede og ikke har samme likviditet til at stå imod, når der kommer pres på forretningen.

- De mange fastpriskontrakter, der især i første halvdel af året fastlåste virksomheder i underskudsgivende opgaver, fordi materialepriserne gik amok, har drænet kassen, siger Lasse Lundqvist, konsulent i SMVdanmark.

Ordrerne tørrer ud

Det er nu også ordrer fra privatkunder, som udebliver hos de mindre byggefirmaer. Høj inflation og energikrise tærer i husholdningsbudgettet og får mange til at udskyde byggeopgaver.

Aktiviteten i byggeriet ligger allerede langt under normalen, og hver sjette byggevirksomhed forventer, at antallet af medarbejdere falder over de næste tre måneder.

Det tegner ifølge Lasse Lundqvist et klart billede af, at vi i den kommende tid vil se flere konkurser i bygge- og anlægsbranchen.

- Byggeriet er en god temperaturmåler på økonomien, fordi den er så konjunkturfølsom. Når konjunkturerne er dårlige, bremser byggeriet op. Vi har tidligere set, at en nedgang i byggeriet spreder sig til resten af økonomien med konkurser og faldende beskæftigelse, siger han.

Når byggefirmaernes indtjening i forvejen er presset af, at byggeomkostningerne er steget så meget, er det en farlig cocktail, at mange privatkunder nu udskyder eller dropper planlagte byggeopgaver.

Flere jobtab og konkurser

Ifølge tal fra Danmarks Statistik forsvandt der i årets første seks måneder 2063 job i byggeriet. Det er det største antal tabte job i byggebranchen for et første halvår de seneste 10 år.

Samtidig gik 754 byggefirmaer konkurs. Og med udsigten til endnu lavere byggeaktivitet har vi med al sandsynlighed ikke set de sidste jobtab – eller den sidste konkurs.

- Typisk rammer konkurserne med en vis forsinkelse, når først renterne og inflationen er kravlet i vejret. Derfor er det ikke overraskende, at konkurserne nu er begyndt at stige, og vi venter, at de kommende måneder vil betyde flere konkurser, siger seniorøkonom i Sydbank Mathias Dollerup Sproegel.

Generelt har optimismen i dansk erhvervsliv den seneste tid lidt et alvorligt knæk. Og det er især i bygge- og anlægsbranchen, at sortsynet er størst og bredest.

Her melder hver femte virksomhed, at de i større eller mindre grad er i risiko for afvikling, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

- Under coronakrisen havde byggeriet stærk medvind. Det er nu vendt til modvind. De kraftige stigninger i renterne samt tiltagende usikkerhed dæmper efterspørgslen i byggeriet. Byggeriet er typisk en af de brancher, der først mærker, når økonomien vender. Det ser vi også nu, hvor de økonomiske udsigter er kraftigt svækket herhjemme, siger Kristian Skriver, seniorøkonom i Dansk Erhverv.

De store lider også

Det er ikke kun de små- og mellemstore byggevirksomheder herhjemme, som mærker, at vinden for alvor er vendt.

Landets store typehusfirmaer, der i årevis har redet på en bølge af fremgang med masser af salg og overskud i millionklassen, må også rebe sejlene, fordi boligmarkedet er bremset op og salget af nybyggede huse gået i stå.

Husbyggeriet lider Salget af byggegrunde er i alle landsdele faldet med mellem 44 og 77 procent, når vi sammenligner de første fem måneder af 2022 med samme periode sidste år. Det viser tal fra Boligsiden.dk.

Faktisk er salget af helårsgrunde ikke set lavere siden 2014. Det kan mærkes hos de firmaer, som skal bygge husene, der står på grundene.

Det er en kombination af flere ting, som får typehusfirmaernes ordrebøger til at svinde ind. Foruden stigende renter og inflation og en historisk lav forbrugertillid har byggebranchen længe bakset med leveringsproblemer som følge af nedbrudte forsyningskæder og skyhøje materialepriser.

Samtidig har fastlåste salgspriser- og kontrakter ædt en del af indtjeningen på de huse, som firmaerne har skullet færdigbygge.

For at gøre ondt værre rammer nedgangen på et tidspunkt, hvor flere af typehusfirmaerne netop har investeret store summer i fremtidig vækst. I flere tilfælde for lånte penge.

Nu er de alle nødt til at tilpasse forretningen.

Milton Huse, der er blandt de største typehusfirmaer herhjemme, meddelte for nyligt, at man fyrer adskillige medarbejdere og lukker en række af sine salgsafdelinger rundt om i landet – dog ikke kontoret i Aalborg.

Huscompagniet har siden nytår vinket farvel til en femtedel af sin samlede medarbejderstab og lukket en afdeling i Horsens. Eurodan-Huse har måttet sige farvel til 30 medarbejdere.