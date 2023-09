Genopstår efter konkurs: Byggefirma er reddet

Byggefirmaet H.C. Hald ApS i Strandby er genopstået.

Eller rettere: to ud af tre tidligere ejere har købt boet efter det 109-år gamle tømrerfirma gik konkurs for to uger siden.

Jesper Johansen og Stephan Johansen ejer nu hver en halvpart af virksomheden, mens Torben Pedersen ikke har ønsket at fortsætte.

Langt de fleste af medarbejderne- 20 ud af 24 - er fulgt med. Ejerne har samtidig både købt løsøre, indbo, materialer og ikke mindst det gamle navn, H.C. Hald ApS.

Lysten til at føre virksomheden videre var stor ikke mindst på grund af de omstændigheder, hvorunder H.C. Hald ApS led store tab.

Gamle kontrakter

Således kom virksomheden ud af 2022 med et underskud på 3,5 millioner kroner og et minus på 2 millioner kroner i egenkapital. Formuen var dermed væk.

Årsagen var - som andre i byggebranchen også har oplevet det - kontrakter i byggeprojekter, hvor der ikke var taget højde for en kommende corona og følgerne af pandemien.

De var altså skrevet under før 2020.

Det var fire byggesager i Skagen, der ikke hang sammen økonomisk for H.C. Hald.

Årsagen var manglen på materialer og priserne, der ændrede sig fra den ene dag til den anden i hastig opadgående retning.

Ikke andet at gøre

- Der var ikke andet at gøre end at begære virksomheden konkurs, siger Jesper Johansen.

Men ordrebogen er god.

- Det ser ganske fornuftigt ud, siger Jesper Johansen.

Der er arbejde nok til de 20 ansatte, der nu er fulgt med over.

- Vi har mange forskellige mindre opgaver, forklarer han.

Konkursen har nemlig betydet, at virksomheden fremover vil koncentrere sig om kerneopgaven som tømrerfirma.

Tilbage til rødderne

- Vi går lidt tilbage til rødderne. Det gør vi for at få hånd i hanke med det.

- Fremover vil vi koncentrere os om tømrerdelen med rigtig meget almindeligt tømrerarbejde hos Hr. og Fru Jensen samt fagentrepriser, siger Jesper Johansen.

Kontrakterne er også, siden byggeprojekterne i Skagen, blevet ændret og justeret.

- Vi har fået et helt andet koncept, og en hel anden måde at gøre tingene på efter coronaen, siger Jesper Johansen.

Langt de fleste af virksomhedens samarbejdspartnere fortsætter også, tilføjer han.

Kreditorer får tab

Men konkursen efterlader også kreditorer, som ikke har fået deres penge.

- Der var ikke længere penge til at betale regningerne. Det er jeg træt af, siger Jesper Johansen.

Nogle af de opgaver, virksomheden er blevet kendt for, er blandt andet byggeriet af Strandby Kirke og restaureringen af Krudttårnet.

Familien Hald har ikke siden 2013 været en del af virksomheden - året før 100-års jubilæet.