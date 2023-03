Bygger nyt kæmpe domicil: Nu kræver banken, at Aalborg-firma skaffer flere penge

AALBORG:Den nordjyske virksomhed Asetek, der er noteret på børsen i Oslo, er tvunget til at hente ny kapital efter et stort underskud i 2022.

Det fremgår af en meddelelse fra Asetek onsdag.

Virksomheden, der producerer kølesystemer til computere, servere, datacentre og lignende, vil skaffe pengene ved hjælp af en aktieemission på 140 millioner kroner, som skal styrke selskabets likviditet.

Det sker, efter at Aseteks primære bankforbindelse har anmodet om en kapitalindsprøjtning for at fortsætte kreditfaciliteterne.

- Som en konsekvens planlægger selskabet en kapitalrejsning med et bruttoprovenu på 140 mio. kr. og et ventet nettoprovenu på 115 mio. kr. i en fuldt garanteret aktieemission, skriver Asetek.

Stort underskud på driften

En aktieemission er, når et selskab udsteder (emitterer) nye aktier i selskabet. Emissionen gør det muligt at skaffe penge uden for eksempel at skulle optage lån med renter.

I forbindelse med kapitalindsprøjtningen ønsker Asetek at blive noteret på fondsbørsen i København, mens planen er en afnotering på børsen i Oslo ”over tid”.

- Bestyrelsen vurderer, at det nu er et passende tidspunkt at udbrede aktionærbasen, lyder det i meddelelsen, hvor det også fremgår, at dobbeltnoteringen på de to børser er midlertidig.

Asetek kom ud af 2022 med et driftstab på 37 millioner kroner, hvilket har drænet egenkapitalen. Det er derfor, at selskabets bankforbindelse nu vil have en kapitaltilførsel.

- Derudover har ledelsen drøftet kortfristet gældsfinansiering med en bank for at sikre finansiering, hvis der mangler likviditet, før provenuet modtages fra det planlagte aktieudbud. Banken har tilkendegivet vilje til at yde mellemfinansiering i en sådan periode, skriver Asetek.

I gang med kæmpebyggeri

I spidsen for Asetek, der beskæftiger omtrent 130 medarbejdere, står André Sloth Eriksen, der stiftede virksomheden tilbage i 1997.

Asetek er i øvrigt i fuld gang med at opføre et nyt kæmpedomicil i Svenstrup. Det skal stå klar til brug i løbet af 2024 og får plads til cirka 220 medarbejdere.

Det nye hovedkvarter udgør en investering til et trecifret millionbeløb.