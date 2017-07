Byggeriet skriger på håndværkere

INDLAND: Før den finansielle krise, der sprang boligboblen, var der stor mangel på arbejdskraft i byggeriet. Nu, små ti år efter, er manglen tilbage. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ved udgangen af juni svarede 22 procent af byggeentreprenøre, at mangel på arbejdskraft var deres største problem. For elektrikere er tallet 28 procent og for VVS’ere 23 procent.

Fra 2010 til omkring 2012 var tallet nul eller så godt som nul.

- I de sidste par år har manglen på arbejdskraft været et stigende problem og mangel på efterspørgsel været faldende. De to linjer krydser hinanden nu.

- Tendensen er klar, så vi må gå ud fra, at det kommer til at se ilde ud i 2018 og 2019, siger direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, Curt Liliegreen.

Sidste gang, der manglede arbejdskraft i byggeriet, var før krisen. Her betød den store efterspørgsel og det manglende udbud, at der gik inflation i eksempelvis byggematerialer.

Til forskel fra sidst i 1980’erne, hvor lønningerne steg kraftigt under lignende forhold, steg lønningerne dog ikke markant.

Hovedsageligt hjulpet af østudvidelsen af EU, der har givet hovedsageligt østeuropæiske arbejdere adgang til at bygge i Danmark.

- Det giver mange problemer, hvis man ikke har arbejdskraft nok. Der er jo kritisk byggeri som hospitaler, der kan blive forsinket eller fordyret, siger Curt Liliegreen.

Med pres på arbejdskraften kan tidligere tiders unoder i sektoren også vende tilbage.

- Nationaløkonomisk er det selvfølgeligt ikke så vigtigt, men for byggeriets image og deres kunderelationer skal vi nødigt tilbage til situationen under boblen i 2006.

- Der var der store problemer med fejl og mangler i byggeriet. Der var en periode, hvor der var flere arbejdsulykker, og hvor der var mangler i store projekter.

- Hvis man ikke kan skaffe gode byggeledere, der kan holde opsyn, så kan det give mange problemer, siger Curt Liliegreen.

Løsningen på manglen på arbejdskraft ligger desværre ikke lige for.

- Det handler om, at det skal være mere attraktivt at arbejde i byggesektoren.

- Sektoren skal markedsføres bedre, så den ikke kun er synonym med den krise, den har været i, siger Curt Liliegreen./ritzau/