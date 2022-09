C25 taber ti procent på en måned: Fredag fortsatte aktienedturen

Kortvarig optimisme i begyndelsen af sommeren er blevet erstattet med panderynker og blodrøde tal på det danske aktiemarked.

Det ledende C25-indeks er den seneste måned faldet med mere end ti procent, og fredag var endnu en skidt dag.

Torsdag faldt indekset knap to procent, og fredag kort efter klokken 17, hvor den danske aktiehandel lukker for dagen, lyder faldet på 2,6 procent.

Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, var optimismen i juni og juli drevet af et håb om, at man skulle se inflationen toppe i efteråret, og at renterne ikke længere skulle stige så meget.

- Men så kom august, og så begyndte stemningen af ændre sig. Vi har desværre set for mange dårligdomme siden, siger han.

C25-indekset består af de 25 mest handlede danske aktier.

De amerikanske forbrugerpriser - eller tal for inflationen - blev offentliggjort i løbet af ugen, og tallene skuffede fælt. I hvert fald hvis man alene kigger på investorernes reaktion.

- Selv om forbrugerprisernes udvikling i USA ikke alene berettiger, at kurserne eksploderer nedad, så ved vi, at investorer af natur enten er meget glade eller meget kede af det, og det ser vi altså i tallene lige nu.

- Og nu kan man ikke med sikkerhed sige, at inflationen kommer til at toppe i disse måneder. Vi forbereder os på en kold vinter, hvor økonomien kan komme til at køre baglæns.

Særligt Mærsk-aktien har været i modvind de seneste måneder. Siden begyndelsen af august har aktien tabt mere end 30 procent i værdi.

Fredag eftermiddag falder selskabets B-aktie mere end fem procent. Det kan primært tilskrives, at det amerikanske transportfirma Federal Express kom med en skuffende udmelding om fremtidens indtjening torsdag, siger Per Hansen.

- Mærsk-aktien sejler baglæns, fordi den globale økonomi er under afkøling, lyder det fra økonomen.

/ritzau/