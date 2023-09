Medarbejder begærede cafekæde konkurs

To Baco-cafeer i Aalborg er gået konkurs.

Onsdag blev der indgivet konkursbegæring mod Baco Coffee I/S på Stjernepladsen i Østhavnen og for Baco I/S i Nørregade.

Cafeer, der i 2018 slog sig op som kaffe- og bagelbar med fokus på at sælge fairtrade kaffe og bagels, bagt efter amerikansk opskrift, til en fast pris.

Men onsdag var det slut.

- Konkursbegæringen blev indgivet af en af medarbejderne, siger kurator for konkursboet, Ulla Skov fra advokatfirmaet Børge Nielsen.

På Baco-cafeerne var der ansat 19 medarbejdere.

- Hvis man vil være sikker på at få sin løn- gennem Lønmodtagernes Garantifond - så er det den eneste måde at gøre det på. At indgive en konkursbegæring, forklarer Ulla Skov.

Bag Baco´s to cafeer står Emil Bach Kjær og Mathias Kræmer Jensen.

Emil Bach Kjær var medstifter i 2018, men fortsatte ejerskabet sammen med Mathias Kræmer Jensen, da medstifter Frederik Kjær trak sig ud i april 2022.

I de to interessantselskaber - dels på Stjernepladsen dels i Nørregade.

Ved I/S - hæfter man desuden med alt hvad man har.

- Det er begge personlige interessenter og interessantselskabet, der der dermed går konkurs, siger Ulla Skov.

Hun forsøger nu at få cafeerne solgt.