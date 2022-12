Carmilla og Villy har købt deres eget hotel - og de har store planer

SLETTESTRAND:Det er knap to uger siden, at Strandhotel Klitrosen lukkede for sæsonen.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der er tid til at puste ud for Villy Jæger og Carmilla Arnold Tegen, som i marts købte Hotel Klitrosen, der efterfølgende har fået navnet "Strandhotel Klitrosen".

Så snart man træder ind på hotellet, fornemmer man, at der sker ting og sager, som skal være med til at løfte det mere end 100 år gamle badepensionat ind i en ny tidsalder.

I de kommende måneder pågår en omfattende renovering, som blandt inkluderer ny restaurant, renovering af værelser og nye badeværelser på hotellet. Foto: Bo Lehm

13 af hotellets i alt 27 værelser skal gennemgå en omfattende renovering med nyt badeværelse og et nyt nordisk look. Der skal etableres ny restaurant med adgang til udendørsservering, de 70'er-brune gulvklinker skal udskiftes med naturfarvede klinker, hotellets toiletter får en overhaling og en ny hjemmeside går i luften 1. januar.

- Hotellet trængte til en kærlig hånd, da vi købte det, og det følte vi, at vi var de rette til at give, siger Villy Jæger.

13 af hotellets værelser skal renoveres, og udover nyt interiør, bliver der lavet nye badeværelser på værelserne. Foto: Bo Lehm

Det er en omfattende opgave, men heldigvis er gode kræfter samlet, for udover håndværkere har Villy Jægers 82-årige far meldt sig på banen. Han går forrest i forhold til renoveringen af værelserne, og er pt. ved at pille det gamle interiør ned.

- Han har fået sin anden ungdom. Der går ikke en dag, uden at han er her, lyder det muntert fra Villy Jæger.

Parret havde længe drømt om et projekt, de kunne være fælles om. Carmilla Arnold Tegen er uddannet inden for arkitektur og design, mens Villy Jæger har haft en succesfuld erhvervskarriere. Han har været medejere af en række forskellige virksomheder og har selv startet virksomheden Nettoline. Desuden har han været professionelt bestyrelsesmedlem i en række virksomheder.

I dag er han medejer af virksomheden 2LP, som har specialiseret sig i hotel- og butiksindretning, og han er involveret i den familieejede virksomhed Gris, Lam & Co. ved Roskilde. Ret beset behøver han ikke at gå på arbejde for at tjene til dagen og vejen.

- Men han kan ikke lade være, lyder det lunt fra Carmilla Arnold Tegen, der oprindeligt er fra Haderslev.

Der er sket en del siden Villy Jæger og Carmilla Arnold Tegen overtog hotellet, men der er fortsat masser af planer for hotellet. Foto: Bo Lehm

Fra Hamburg til Hasseris

Villy Jæger er født og opvokset i Fjerritslev, og har de seneste ti år boet i Hamburg. Men under Covid-19 opstod længslen efter at vende tilbage til Danmark. Tyskland havde særdeles restriktive forhold under pandemien, hvor blot det at benytte en udendørs legeplads var strengt forbudt.

- Jeg har længe kunnet fornemme på Villy, at han bare gerne ville hjem, og da jeg så et hus i Aalborg, som passede til os, spurgte jeg ham: "Er det det du gerne vil", siger Carmilla Arnold Tegen.

Det var det, og parret flyttede i juni sidste år i et hus i Hasseris sammen med deres nu otte-årige søn, William Arnold Jæger. Umiddelbart skulle man tro, at det ville være nemt at vende hjem til deres fædreland, men det har alligevel krævet en vis tilvænning.

- Det er en stor omvæltning af flytte til Aalborg fra en millionby som Hamburg, hvor vi boede centralt, siger Carmilla Arnold Tegen.

På trods af den korte afstand er der stor forskel på den danske og tyske mentalitet. Eksempelvis afgøres det allerede i de tyske fjerdeklasser, om barnet er egnet til at komme i gymnasiet eller ikke.

- Ti år af vores tankegang er tysk, så det har været en tilvænning at vænne sig til den danske igen, siger Villy Jæger.

Ikke mindst for sønnen har det været en omvæltning. William Arnold Jæger er født i Tyskland og har tysk som modersmål, og eftersom Carmilla Arnold Tegen har tyske aner, er der altid blevet talt både tysk og dansk i hjemmet. Derfor mestrer William Jæger i dag både tysk, engelsk og dansk til fulde, og særligt det sidste er bedsteforældrene glade for. De havde frygtet, at han kun kunne tale tysk, da han i de første år kun kommunikerede på tysk, men som fem-årig sagde den lille purk sin første danske sætning, og i dag både læser og skriver han perfekt dansk.

- Han siger af og til, at han savner sine tyske venner, men han elsker at gå i skole og har fået danske venner, siger Carmilla Arnold Tegen.

Villy Jæger er oprindeligt fra lokalområdet og har været til et utal af fester på Hotel Klitrosen - nu er han tilbage i de "gamle" rammer sammen med Carmilla Arnold Tegen. Foto: Bo Lehm

Hjælper til med det hele

Villy Jæger har som barn og ung været til mange "suppe, steg og is-fester" på Hotel Klitrosen. Det var stedet, hvor lokalområdets beboere holdt selskab, eksempelvis søsteren, Vibeke, som i dag arbejder i hotellets reception.

Nu er Villy Jæger tilbage på hotellet - ikke blot i sin egenskab af ejer. Han agerer alt lige fra krofatter, opvasker og fyrbøder til pedel og altmuligmand. Det er en selvfølgelighed for ham at hjælpe til, hvor han kan. Det har altid været en naturlig del af hans opvækst i Fjerritslev, hvor forældrene drev skobutikken ”Jæger Sko”.

- Jeg kan godt lide at snakke og hygge om gæsterne, og jeg træder til i de funktioner, hvor der er et behov. Det er et vigtigt signal at sende til medarbejderne, og når jeg eksempelvis giver en hånd i opvasken, giver det indblik i, hvordan køkkenet fungerer, siger Villy Jæger med et smil.

Carmilla Arnold Tegen har også forskellige kasketter på, alt efter behovet. Hun har helt naturligt sat sit præg på indretningen og vil også fremover bruge kræfter her, men hun er lige så tit at finde i receptionen eller i færd med at "rende med tallerkner", som hun siger, hvilket betyder, at hun serverer for et selskab.

Jæger Holding A/S, som ejer Strandhotel Klitrosen, havde ved sidste regnskab en egenkapital på 11 millioner euro. Med en økonomisk ballast af den størrelse i ryggen kunne parret i princippet blot ansætte medarbejdere til at drive stedet, men den tankegang ligger dem meget fjernt.

- For at holde omkostningerne nede i en sæsonbetonet butik som denne, er det vigtigt, at vi ikke har en stor organisation, siger Villy Jæger.

Carmilla Arnold Tegen har mange kasketter på som "kromutter" - en af dem er indretningen af hotellet og dets faciliteter. Foto: Bo Lehm

Mad med lokalt islæt

Fremover skal stedet ikke blot danne ramme om livets fester, men også være et sted hvor gæsterne tager hen for at få noget godt at spise, booker et weekendophold eller en ferie. Et sted der serverer økologiske retter, som er baseret på bæredygtighed og lokale råvarer. En tankegang som falder godt i tråd med tidligere ejeres visioner.

- Jeg kan huske, da Niels "Klitrosen" (Niels Chr. Christensen, red.) - det kaldte vi ham - drev stedet. Her havde nogle spurgt ham om, hvad de skulle have at spise, hvorpå Niels svarede: "I skal have ossobuco fra nogle kvier, som har gået nede i klitterne". Et eller andet sted var han en moderne fortolkning af det, vi efterspørger i dag, siger Villy Jæger.

- I lighed med Tyskland hvor man eksempelvis har en aspargessæson, en sæson for kantareller og så videre, vil vores menukort afspejle de råvarer, der er i sæson her, siger han.

Selv om Carmilla Arnold Tegen kalder Villy Jæger et madøre, er der dog ingen af dem, der selv går i køkkenet. Det overlader de til kompetente kræfter, og de glæder sig begge over, at en af Danmarks eftertragtede kokke, Michael ”Miv” Pedersen, kan sætte sit præg på det kulinariske indhold, som udover restauranten også kommer til at omfatte take-away.

- Miv ejer en tredjedel af hotellet, og hans kæreste, Julia, varetager hele SoMe-delen, og vi arbejder rigtig godt sammen, siger Villy Jæger.

Juletræet er kommet på plads, for familien holder juleaften på hotellet. Foto: Bo Lehm

Attraktiv hele året rundt

I forbindelse med overtagelsen i marts blev hotellet shinet op med maling, indretning af bar, reception, restaurant, etablering af solcelleanlæg og nyindkøb af møbler og service. Nu venter næste etape, og tredje etape er forberedt i tankerne. De inkluderer blandt andet ønsket om at renovere eller nedrive en ældre værelsesfløj og bygge lejligheder på hotellets førstesal.

- Vi har indledt en proces, hvor vi over tid får moderniseret hotellet, siger Villy Jæger.

Parret kan se tilbage på ni måneder med en stejl læringskurve, masser af gode oplevelser, udfordringer, adskillige fester og selskaber, en travl højsæson og en lidt sløv skuldersæson, men det er målet at gøre ydersæsonerne lige så attraktive som sommersæsonen.

- Vi ønsker at skabe et sted, som er hyggeligt at gæste hele året rundt, siger Carmilla Arnold Tegen.

Strandhotel Klitrosen startede oprindeligt som et badepensionat. Håbet er, at gæsterne vil finde vej til hotellet midt i Slettestrand og tæt på havet hele året rundt. Foto: Bo Lehm

At drive et sted som "Strandhotel Klitrosen" er et 24-timers job, og det er en livsstil at være "krofatter" og "kromutter". Derfor er der af og til dage, hvor de må tage nogle lange vagter i forbindelse med selskaber og specielle arrangementer som eksempelvis vildtaften, mortensaften og sankthansaften. De øvrige dage har Villy Jæger og Carmilla Arnold Tegen valgt at prioritere at have et privatliv, hvor de blandt andet kan hente sønnen efter skole.

- Vi stoler på vores dygtige medarbejdere, og derfor behøver vi ikke at være her døgnet rundt, siger Villy Jæger.

Villy Jæger og Carmilla Arnold Tegen købte hotellet for at have et projekt at være fælles om. Det er et con amore-projektet, og selv om der har været bump på vejen, har de ikke fortrudt beslutningen om at blive hotelejere. Foto: Bo Lehm

Forude venter måneder med renovering, så hotellet er klar til at tage imod gæster igen 24. marts. Selv om der er tidspunkter, hvor Villy Jæger og Carmilla Arnold Tegen tænker, at det, de kalder et "con amore-projekt", ikke har været så kærlighedsfuldt et bekendtskab, har de ikke fortrudt deres beslutning om at købe hotellet midt i Slettestrand:

- Havde vi kendt alle de udfordringer, som vi har haft på grund af energikrise og krigen i Ukraine, havde vi nok overvejet en ekstra gang, om vi skulle købe hotellet. Men nu er vi her, og med alt det, vi har sat i gang, har vi en tro på, at det her bliver godt.