Carsten bliver chef for 290 ansatte - han har en kæmpe fordel

Carina og Caroline laver øreringe af tørrede blomster - og kunderne er vilde med dem Det hele begyndte med at Caroline Dam godt kunne tænke sig at få et par øreringe af vintergækker ... som hun vidste, at søsteren Carina sikkert kunne lave. Nu bruger de to et par aftener om ugen på at lave smykker af tørrede blomster, som pensles med en slags akryllak, der gør dem langtidsholdsbare. Og de hygger sig, gør de. Meget