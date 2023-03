Casper og Martin er fædre og forretningspartnere. De har givet håndslag på en afgørende beslutning

AALBORG:- Måske kunne vi have vækstet mere, hvis vi havde været mere kompromisløse, siger Martin Lie og smiler over til sin makker, der nikker.

- Men vi vil ikke vækste på bekostning af vores medarbejdere. Vi vil vækste sammen med dem.

Martin Lie og Casper Skjold Nielsen er begge to fædre og forretningspartnere i konsulenthuset Cand. I den rækkefølge.

- Og jeg er egentlig stolt af, at vi formår at drive en vækstvirksomhed, hvor der er plads til dét, siger Casper Skjold Nielsen, der ligesom Martin Lie har to børn under fem år.

Han lægger heller ikke skjul på, at netop børnene har givet piben en anden lyd. I virksomhedens spæde start tenderede makkerparret den stereotype iværksætter:

Fuld fart fremad – og fredagsbar til ud på de sene aftentimer.

