Cerise flytter i nye lokaler og fejrer det med første udsalg nogensinde

STØVRING:I de 2,5 år virksomheden Cerise har haft sin placering i Business Park Nord i Støvring, har der ikke været et eneste udsalg.

Men nu, for første gang nogensinde, holder virksomheden et helt eksklusivt udsalg på deres mange festartikler.

Det sker i den særlige anledning af, at Cerise i næste uge rykker over i helt nye og større lokaler på Neptunvej 6b.

Nye koncepter på vej

Da Cerise flyttede ind i Business Park Nord 1. marts 2020 var det med stor optimisme og fyldte ordrebøger.

Siden er det kun gået én vej for festvirksomheden, hvilket har betydet, at de er kommet i pladsmangel. Derfor flytter de nu over i spritnye og større lokaler, der giver plads til yderligere udvikling, fortæller Pernille Siboni Ussing, ejer af Cerise.

Cerise er en festvirksomhed, der specialiserer sig i at skabe events og sælge kvalitetspynt til festen. Virksomheden er ejet af Pernille Siboni Ussing. Arkivfoto: Martin Damgård

- Vi har brug for mere plads til at optimere processer, men lokalerne åbner også op for en række nye muligheder og koncepter. For eksempel vil det blive muligt at kunne lukke kunder ind. Der er mange, der gerne vil se og røre tingene, og det vil vi have større mulighed for med de nye lokaler, siger hun.

Pernille Siboni Ussing fortæller, at virksomheden har ekstra travlt i tiden, da der virkelig er run på festerne rundt i landet.

- Vi kan i den grad mærke, at alle de fester, der har været udskudt under corona, bliver holdt nu. Det er både private fester og firmaevents, der kontakter os, ja faktisk alverdens form for fester. Vi har selvfølgelig også en del bryllupper, hvoraf nogle er ved at være to år gamle, siger hun.

Forvent kø

For at få en så nem og smertefri flytning som muligt, holder Cerise altså store flyttesalg.

I og med at virksomheden aldrig har holdt noget lignende før, er Pernille Siboni Ussing spændt på eventet.

- Vi har allerede oplevet stor interesse for udsalget, så vi forventer også, der kommer mange forbi. Det kan godt være, at nogle må vente i kø, og at man kan risikere at blive lukket ind i hold.

- Vi kommer til at sætte ret meget ned, så vi virkelig kan få renset ud på lageret og få plads til nye varer i de nye lokaler, siger hun og fortæller, at det bliver efter et først til mølle princip.

Udsalget foregår søndag 19. juni fra klokken 11-16.