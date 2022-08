Chefen måtte fyre 120 ansatte: Nu har han taget stor beslutning

FREDERIKSHAVN:Det siges, at flyver man højt, risikerer man at falde dybt. Det kan en virksomhedsejer i Frederikshavn i den grad skrive under på.

Jens Peter Faldt er grundlægger og direktør i industrivirksomheden ME Production, der på sit højeste havde næsten 230 medarbejdere og troede, at lykken var gjort. Ordrerne på de røgrensere, som virksomheden producerer til skibsfarten, væltede ind, og overskuddet voksede.

Så ramte corona.

Som en knytnæve i ansigtet måtte Jens Peter Faldt fyre 120 ansatte, alt imens overskud blev forvandlet til milliontab. Siden er det lykkedes direktøren at bringe ME Production tilbage på sporet. Medarbejderstaben vokser igen.

Og nu har han truffet en stor beslutning.

Jens Peter Faldt har valgt at sælge 75 procent af ME Production til rederigiganten Torm. Selv beholder han de 25 procent af aktierne og bliver siddende som øverste chef.

- Med den nye ejerskabsstruktur med Torm vil MEP have et stærkere fundament til at udvikle virksomheden, udtaler Jens Peter Faldt i en pressemeddelelse.

Da muren ramte

Historien om ME Production er historien om en nordjysk virksomhed, der stod på en stejl vækstkurve og pludselig ramte muren. Virksomheden med hovedsæde i Frederikshavn har ni år på bagen og arbejder med såkaldte scrubber-systemer.

De bruges til rensning af udstødning fra skibe for blandt andet svovl – og det er under normale omstændigheder et lukrativt marked. Rederier verden over skal nemlig ifølge nye regler nedsætte deres udledning af svovl, og det kan de blandt andet gøre ved at installere en scrubber som den, der produceres hos ME Production.

Scrubbere er store anlæg, der bygges omkring skibenes skorstene og fjerner svovl fra udstødningsgassen. Foto: Kim Dahl Hansen.

Men da coronakrisen ramte, faldt oliepriserne kraftigt. Det betød, at det pludselig var billigere for rederierne at bruge olie med lavt svovlindhold, som ellers er dyrere, end at investere i røgrensningsudstyr.

Konsekvensen var, at ME Productions ordreindgang på scrubbere fra den ene dag til den anden nærmest stoppede fuldstændig.

Udover at tænke i nye produkter måtte Jens Peter Faldt træde hårdt på bremsen, og bemandingen blev reduceret fra cirka 200 medarbejdere til blot 50.

- Det er sgu da så sørgeligt. For mig er det ikke den økonomiske del – det er selvfølgelig træls, men det er den menneskelige del. Det er svært at kigge de mennesker i øjnene, der har kæmpet for og været med til at få det her op at køre, og så skal sige, at vi skal skilles her. Og så pga. af sådan noget. For mig er det et tillidsbrud, der næsten ikke er til at komme over, fordi vi virkelig troede, vi havde fat i den lange ende, har Jens Peter Faldt tidligere fortalt til Børsen om de mange fyringer.

En styrket ambition

Nu beskæftiger ME Production igen i omegnen af 70 medarbejdere. Og med de stigende oliepriser er efterspørgslen på røgrensning fulgt med op.

Nu bliver ME Production omdannet til en selvstændig enhed under Torms ejerskab, men nogen revolution på fabrikken i Frederikshavn bliver det ikke. Målet er fortsat at skabe renere luft ved at udvikle grønne løsninger, lyder det.

Den ambition er blevet styrket nu, hvor vi kan kombinere MEP’s viden inden for forskning og produktion af teknisk udstyr med Torms erfaring inden for shipping, siger Jens Peter Faldt.