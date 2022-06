Chok på havnen: -Nordjylland bliver hægtet af

HIRTSHALS:Frustrationerne er tydelige hos udviklingsselskabet Greenport North på Hirtshals Havn. Her er der nemlig planer om et stort anlæg til at producere flydende grøn brændstof til bl.a. skibstrafikken - det såkaldte power-to-X (ptx). Men produktionen, hvor man omdanner CO2 fra bl.a. affaldsanlæg og biogasanlæg til flydende grøn metanol, kræver en hulens masse billig grøn strøm for at være rentabel. Der var kalkuleret med, at en havmøllepark med 60-70, 260 meter høje vindmøller i Jammerbugten kunne levere den nødvendige strøm.

Men nu, hvor regeringen netop er gået i forhandlinger om placering af nye havvindmølleparker, er en mulig placering i Jammerbugten pludselig taget ud af planerne.

Kilde: Energistyrelsen Jette Klokkerholm

- Der var screenet for en havmøllepark i Jammerbugt i 2018. Nu er det område pludselig ikke længere prioriteret. Det kan betyde, at Nordjylland bliver koblet af den omstilling, som ellers kræver ekstra fart med hele situationen omkring stop for olie og gas fra Rusland, siger direktør for Greenport North, Steen Hintze.

Han fortæller, at et anlæg på Hirtshals Havn ville blive proportioneret til at producere 100 millioner liter brændstof om året, så det er omsætning i milliardklassen, der er på spil. Lignende anlæg er nemlig også på tegnebrættet i Frederikshavn og på Nordjyllandsværket, som ligeledes skulle kobles op på en nordjysk havmøllepark.

Alene Greenport North i Hirtshals ville få behov for cirka 300 Megawatt grøn strøm, hvilket vil være cirka en fjerdedel af strømmen fra en havmøllepark på 1,2 gigawatt.

Power-to-x-teknologien kan erstatte klimabelastende brændstoffer med vindmøllestrøm. Christian Made Hagelskjær

- Der er ikke udsigt til at landbaserede vindmøller nok til at kunne levere tilstrækkelig med strøm. Hvis der ikke kommer en havmøllepark i Nordjylland, skal vi importere grøn med diverse og tariffer, og så har vi ikke længere en business-case, siger Steen Hintze.

Udviklingsselskabet Greenport North var en realitet sidste år i september med Steen Hintze som direktør Arkivfoto: Bente Poder

Investorer står ifølge direktøren klar med finansieringen, og produktion grøn brændstof til skibstrafikken i Nordjylland virker umiddelbart indlysende, fordi der netop er meget skibstrafik. Hirtshals Havn håber efter en kommende havneudvidelse at blive en slags tankstation for skibstrafikken.

Der er en "åben dør" ordning, hvor private selskaber og investorer, uafhængig af det statslige udbud af havmølleparker, kan søge om lov til at sætte vindmølleprojekter til havs i gang. Men det skal være indenfor en afstand på 15 kilometer fra kysten. Det vurderes imidlertid, at en havmøllepark i Jammerbugt vil få den bedst mulige placering 20-25 kilometer fra land.

- Derfor beder vi nu også regeringen dispensere fra afstandskravet på maksimalt 15 kilometer, så vi hurtigt kan komme i gang. Det kommer ikke til at koste staten noget. Finansieringen af en havmøllepark er på plads, understreger Steen Hintze.

Greenport North har også vurderet, om der kunne være mulighed for at placere en havmøllepark indenfor 15-kilometer grænsen i et område langs kysterne i Hjørring eller Jammerbugt kommuner, men vurderes at blive en politisk svær sag i forhold til modstand fra de mange sommerhusejere i de to kommuner.

Sent ude

Det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) er nu også blevet inddraget i sagen, ligesom andre nordjyske folketingsmedlemmer også er blevet kontaktet. Men det er sket ret sent i forløbet.

- Hirtshals Havn kunne måske godt have gjort mere noget tidligere for at gøre opmærksom på det her. Men jeg har nu kontaktet energiordførerne og fået bekræftet, at selv om en havmøllepark i Jammerbugt ikke umiddelbart er med i de nye anbefalinger, så er forligskredsen opmærksom på de nordjyske ønsker. Der er en stor politisk interesse i at sætte fart på den her grønne omstilling, siger Bjarne Laustsen (S), der sidder i folketingets miljø- og klimaudvalg.

- Greenport North startede i september sidste år, og vi har siden gjort en stor indsats for at gøre opmærksom på behovet for mere grøn strøm, som der mangel på i Nordjylland, siger Steen Hintze.

Et Ptx-anlæg på Hirtshals Havn vil optage et areal på cirka 40.000 kvadratmeter i forbindelse med den nye planlagte havneudvidelse, som ventes at være en realitet i 2027/2028.