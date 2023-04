Chokmelding gør det dyrere at tanke bilen

NORDJYLLAND:Gør dig klar til at betale mere for at tanke bilen i de kommende dage og uger.

En chokmelding fra verdens største olieproducerende lande har fået olieprisen til at stige kraftigt.

Anført af Saudi-Arabien har Opec+ - en udvidet sammenslutning af olieproducerende lande - besluttet at skære den daglige olieproduktion med over én million tønder om dagen fra maj til udgangen af året.

Det sker i et forsøg på at presse olieprisen opad.

Olieprisen er faldet gennem en længere periode – særligt efter krakket i den amerikanske regionalbank Silicon Valley Bank og den efterfølgende finansielle uro.

I midten af marts var den nede i cirka 75 dollars pr. tønde.

Nu vil de store olienationer, der er stærkt afhængig af indtægter fra olieeksport, have den op igen.

Og det kommer til at ramme danske bilister, der i den kommende tid skal vænne sig til højere benzinpriser, skriver seniorøkonom i Sydbank, Kim Blindbæk, i en kommentar.

Prisen stiger allerede

Allerede nu er olieprisen ovenpå søndagens chokmelding steget med cirka 5 procent. En tønde nordsøolie (Brent-olie) handles nu til cirka 85 dollars.

Nyheden om, at de store olieproducerende lande skruer ned for hanerne, tog markedet og eksperter på sengen. Ingen havde forudset det, fordi der ikke forud for beslutningen har været noget formelt møde i Opec+, som ellers er kutyme.

Det tyder ifølge analytikere på hastværk.

Det var Saudi-Arabien, verdens største olieproducent, som tog initiativ til at skære i produktionen. Saudierne kapper cirka fem procent af deres samlede produktion og får følgeskab af Irak, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Kasakhstan, Algeriet og Oman.

Oveni har Rusland meddelt, at landet forlænger sin nedskæring i olieproduktionen, som blev igangsat i marts som modsvar på vestlige sanktioner.

Den varer nu indtil årets udgang.

Lægger nyt pres på inflationen

De store olieproducerende landes uventede beslutning om at skrue ned for produktionen puster nyt liv i inflationsfrygten, skriver Jyske Bank i et notat.

- Det øger risikoen for, at inflationen kan være mere langsom til at falde. Markederne var ellers ved at komme sig over bankuroen, skriver banken.

Kerneinflationen – prisstigninger renset for energi og uforarbejdede fødevarer – slog i marts rekord i euroområdet med 5,7 procent.

Det indikerer, at inflationen har bidt sig fast.

Derfor er presset på Den Europæiske Centralbank (ECB) for at hæve renten – og dermed nedbringe inflationen – fortsat stor.

Og olielandenes overraskende beslutning om at sænke produktionen kan ifølge seniorøkonom Kim Blindbæk tvinge centralbankerne til at hæve renterne endnu mere eller holde renten høj i længere tid.

- Det er dårligt nyt for den globale økonomi, og det kan være noget af det, der får korthuset til at vælte og sende flere økonomier i bakgear, skriver han i en kommentar.

Udviklingen i olieprisen har stor betydning for prisen på benzin og diesel. En tommelfingerregel siger, at hver gang en tønde brentolie stiger en dollar i pris, bliver benzinprisen tilsvarende 4-5 øre dyrere – og omvendt.