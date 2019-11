Chokmelding: Så længe skal OW Bunker-aktionærer vente på en afklaring

AALBORG:Træerne vokser på ingen måde ind i himlen for de tabsramte småaktionærer i OW Bunker. Ganske vist har de for længst fået bevilget fri proces til at anlægge et gruppesøgsmål med krav om erstatning mod den tidligere ejer og ledelse af OW Bunker, der gik konkurs i november 2014. Men en eventuel erstatning må de hårdtprøvede småaktionærer kigge endog meget langt efter.

Tidshorisonten for sagens afgørelse hedder nemlig 2027.

- Jeg forventer, at sagen fra starten i 2021 år vil tage seks år, før vi har en afgørelse, fortalte advokat Morten Schwartz Nielsen, der er formand for Foreningen OW Bunker-Investor, på Dansk Aktionærforenings Investordag i Aalborg.

Forklaringen på den situation er, at vi har med et gigantisk juridisk bunkebryllup at gøre. Her skal Østre Landsret behandle i alt otte erstatningssager, som er anlagt i kølvandet på den spektakulære konkurs, som en enkelt sag.

- Der er mange sagsøgte og advokater involveret i sagerne, og der er udsigt til 200 retsmøder, sagde han.

Sag om ansvar for prospekt

Tilmeldingen til Foreningens gruppesøgsmål lukker fredag 22. november i år, og lige nu har 1369 tidligere aktionærer tilmeldt sig det.

Erstatningskravet bygger på, at det børsprospekt, som OW Bunker udgav forud for børsnoteringen i foråret 2014, skjulte sandheden om OW Bunkers høje risikoprofil, og derfor var misvisende.

Det er her Foreningens holdning, at medlemmerne ikke ville have købt aktier i OW Bunker, hvis de havde kendt til sandheden om forretningen. Som en følge herfra vil de stilles økonomisk, som om de aldrig havde købt aktierne, det vil sige have erstattet deres aktieinvestering.

Kun køb frem til 3. juni 2014

Østre Landsret har i en kendelse tidsmæssigt afgrænset de aktionærer, der kan komme med i gruppesøgsmålet, til dem, der har købt aktier i perioden fra børsnoteringen i marts frem til 3. juni 2014.

- Vi havde ansøgt om, at perioden skulle løbe frem til 5. november, da OW Bunker meldte ud til markedet om store økonomiske problemer, men retten gjorde perioden kortere.

Årsagen hedder ifølge Morten Schwartz Nielsen Dansk Aktionærforenings Investordag i Aarhus, der netop løb af stabelen på netop denne dato.

- Her fortalte Jane Dahl (OW Bunkers risikochef, red.) om, hvordan det gik i OW Bunker, og derfor mener retten åbenbart, at aktiekøb efter denne dato ikke mere skete ud fra oplysningerne i børsprospektet, sagde han.

Investorforeningens formand kunne komme på en enkelt positiv ting ved den lange ventetid, før erstatningssagen er afgjort.

- Vinder vi, så skal vi have procesrente af vores tab i 2014. Procesrenten er i øjeblikket på over otte procent om året, og sådan et afkast kan man ikke få ret mange andre steder.