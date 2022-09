Christian har verdens kedeligste vare: Men alle ønsker den

AARS:Betonfliser. Støttemure. Cement. Nej vel?

Ordene stråler ikke ligefrem af sex. Eller af ret meget andet, for den sags skyld.

Men forestil dig en verden uden det hårde, fleksible materiale. Så er der bare ikke meget, der hænger sammen. Heller ikke af alt det sjove. Det er her Christian og Michael Iversens firma, DKfliser, kommer ind i billedet.

- Vi synes selv, det lyder kedeligt. Det er nok den kedeligste varegruppe, man kan sælge overhovedet. Men kunderne er glade. Og vi har fået flere og flere faste af dem hen over årene, fortæller online-butikkens daglige leder.

Mere kedeligt er varerne heller ikke. Moden i fliser skifter hurtigt, og nu er for eksempel terazzo, som i årtier har været noget overset, stærkt på vej frem igen, viser Christian Iversen. Foto: Martin Damgård

Sjov historie

Heldigvis er DKfliser mere spændende som forretning. En stadig stigende omsætning på nu omkring 30 millioner kroner, kan trække et smil frem hos både Christian, Michael og revisoren.

Det, der for 14 år siden begyndte som en lidt tilfældig idé hos en entreprenør i Silkeborg, er stille og roligt blevet en virksomhed, der sætter nye standarder for, hvordan sådan en forretning kan laves i dag.

Dengang - i 2008 - var Christian Iversens fætter, Michael Iversen, godt i gang med sit entreprenørfirma, Iversen Byg & Anlæg A/S i Silkeborg. Han noterede sig, at der er pæn efterspørgsel på de fliser og sten, firmaet bruger. Men det faldt lidt udenfor det daglige arbejde.

Derfor skilles salget af sten og fliser ud for sig selv i et lille firma. Først havde Michael Iversens kone det som deltids-arbejde, siden overtog Christians kone det på lignende vilkår.

- I lang tid var DKfliser en hobby for os. Men på et tidspunkt var det vokset så meget, at der måtte flere kræfter til. Derfor gik jeg blandt andet ind i det på fuld tid, fortæller Christian Iversen, som er uddannet tømrer.

Dermed var grundstenen til det fælles firma lagt.

Stævn af glas

I dag er DKflisers hjemsted ikke sådan at overse. Medmindre man kigger efter et traditionelt byggemarked eller trælast.

Til at begynde med ligner facaden ud mod Vester Boulevard i Aars en skibsstævn i glas på vej mod eksotiske horisonter. Noget der mere ligner et hjemsted for en glad bilhandler end en trist flisemester.

Den specielle facade passer ikke rigtigt til billedet af en fliseforretning. Men fint til den nyskabende butik, som DKfliser.dk også er. Foto: Martin Damgård

Der er heller ingen stor lagerplads for fliser, sten og cement at se, lige meget hvor grundigt man kigger rundt om hjørnerne. Og ser man sig om efter en støvet mand i arbejdstøj for at bede om hjælp, er der ingen.

Kun Christian Iversen. Og selvom den 36-årige familiefar er uddannet tømrer, så ligner han med sit afslappede kontortøj og kække frisure ikke en, der flytter sten og fliser dagen lang.

En kvinde-arbejdsplads

- Vi har ikke noget lager her. Vi har simpelthen ikke brug for det. Alt, der bliver bestilt, får vi leveret direkte fra producenterne for at holde priser og omkostninger nede. Og nej, andre mænd end mig er her ikke til daglig, fortæller Christian Iversen med et stort smil.

Han har fået masser af beviser for, at det ikke kræver ru håndflader og års erfaring som håndværker at sælge fliser, sten og støttemure. Otte kvinder passer telefonerne, som de oftest tager fra et hjemmekontor. Undtagen om mandagen, hvor der er fast møde med småt og stort for virksomheden.

Ellers er sælgerne velkomne til - døgnet rundt - at møde ind ved kaffemaskinen og deres faste skrivebord på kontoret. Hvis det passer bedre til deres og familiens behov.

Ingen af dem har baggrund i byggebranchen eller er uddannet i salg. Men de er ikke desto mindre virkelig gode til deres job, når de er blevet oplært og kvalificeret til opgaverne:

- Vi har blandt andet en dagplejemor, en SOSU og en lægesekretær. De ved meget om varen, og hvordan man skal regne kundens behov ud. Derfor ender en meget stor del af de kunder, der ringer op, med at afgive en ordre, fortæller Christian Iversen.

Bestemmer selv

Kvinderne er alle i familiealderen. Arbejdstiderne fra klokken otte til 15 passer nemlig perfekt til institutioners hente- og bringetider. Det er ikke tilfældigt:

- Dengang arbejdet var på deltid, og det skulle passe ind i vores eget familieliv, så passede otte til 15 rigtigt godt. Det fortsatte bare, da der kom først en mere ansat, så endnu en og så videre. Det fungerer fint. Og indtil nu har vi aldrig været nødt til at annoncere efter personale, siger Christian Iversen.

Da Nordjyske kiggede forbi, stod borde, stole og computere mørke hen. Formentlig havde de ansatte travlt med at sælge og vejlede kunder et sted i cyberspace. Men Christian Iversen var helt tryg ved, at forretningen blev passet af hænder og stemmer han ikke kunne se:

- Vi går meget op i frihed under ansvar. Det ved jeg, de lever op til, forklarer han.

DKfliser.dk har haft så travlt, at man først nu er ved at etablere et showroom. Der er stadig en del, der gerne vil se og røre varen i virkeligheden, før de klikker på betaling. Foto: Martin Damgård

Digital regnemaskine

En anden af firmaets temmelig offentlige "hemmeligheder" er beregneren. En digital regnemaskine, som alle kunder kan bruge på DKfliser.dk's hjemmeside, og som gør det overskueligt at finde ud af, hvor meget materiale, man skal bruge. Og hvad det koster, indtil det står i en bigbag ude i indkørslen.

Udregningen giver et solidt grundlag at tale videre på med sælgeren. Og rette til fra, hvis der er specielle forhold, der gør sig gældende.

- Vi oplever, at flere og flere ønsker at lave den type opgaver selv. Mange vælger at koble en fagmand på, forklarer Christian Iversen.

Med til historien hører, at Michael Iversen dagligt står klar med råd og underbyggende teknisk information over Teams eller telefon fra Silkeborg, og at han også tager op og giver sælgerne kurser i relevante emner.

Efter mange år med uafbrudt vækst venter Christian Iversen, at kurven flader ud til næste år. Meget tyder på, at byggeriet bremser op. Foto: Martin Damgård

Selvom firmaets vækst har været vedvarende og længe, gør DKfliser klar til at rebe sejlene. Næste år tror Christian Iversen for første gang ikke rigtig på større vækst.

- Vi hører også signalerne i markedet. Meget tyder på, at priserne får markedet til at bremse op næste år. Så der venter vi ikke, at vi skal ansætte en ekstra medarbejder. Vi regner så heller ikke med, at vi går tilbage, siger Christian Iversen.

Måske kommer de endda til at opfylde firmaets femårsplan på en anden måde, end de plejer:

- Indtil nu har vi klaret den på tre år. Så måske tager femårsplanen fem år denne gang, smiler Christian Iversen.