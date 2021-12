Christina Ørskov blev direktør på en sørgelig baggrund: Nu elsker hun sit job

Dette er en artikel fra Nordjyskes nye erhvervsmedie Vigeur. Vil du læse den i sin fulde længde, så finder du den her.

Gangen hen til Christina Ørskovs hjørnekontor er vel 20 meter lang. Og samtlige 20 meter smiler en velklædt mand med varme, grønne øjne én i møde. Smilet kommer fra et stort glasindrammet fotografi, der hænger på væggen.

Christina Ørskov kan også se det, når hun sidder på sin plads bag skrivebordet.

Manden på billedet er Christina Ørskovs bror. Eller var. For Jeppe Ørskov døde i 2015.

Han blev bisat præcis et år efter, at han var faldet om på en skiferie i Østrig. Han nåede lige at blive 50 år.

Broderens død var et chok for Christina Ørskov - og for familievirksomheden Orskov Yard, som han havde stået i spidsen for.

For hvad skulle der nu ske med det hæderkronede skibsværft og dets mange ansatte? Skulle det sælges eller forblive i familien?

Læs historien om, hvordan Christina Ørskov overtog direktørstolen og førte familiens livsværk mod nye højder, på Nordjyskes nye erhvervsmedie Vigeur.