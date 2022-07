Cimbria køber grund på 75.000 kvm: Her vil de samle alt under ét tag

THISTED:Thisted-virksomheden Cimbria, der er internationalt anerkendt for sine anlæg til korntørring og frøbehandling, køber en 75.000 kvm. stor grund på Glentevej i Thisteds nordlige udkant.

Sælger af grunden er Thisted Kommune, og planen er, at Cimbria vil flytte alle sine aktiviteter ud til et nyt stort byggeri, der skal opføres på grunden - en investering af de helt store, fortæller Cimbrias økonomidirektør Christian Krog Andersen:

- Det nye byggeri skal huse alle vores aktiviteter under ét tag, men præcis hvor stort, det skal være, har vi ikke lagt os fast på endnu. Byggeriet og flytningen vil strække sig ud over de kommende år, og vi er snart klar med en mere detaljeret plan, siger han.

Det drejer sig om ca. 450 arbejdspladser, der skal allokeres til den nye adresse, og det kan nemt blive til endnu flere i fremtiden.

- Én af grundene til, at vi laver den her store investering, er, at vi har planer om at vækste. Og for at vækste har vi brug for mere plads og kapacitet; vi kunne godt investere der, hvor vi er nu, men vi kan ikke lave de mest optimale løsninger, sådan som vi er placeret i dag, siger Christian Krog Andersen, der også lægger vægt på, at Cimbria opnår en bedre logistisk placering efter flytningen.

Apropos logistik, så var det måske nærliggende at forestille sig, at en virksomhed i en størrelsesorden som Cimbria valgte at flytte tættere på motorvejen - eller måske helt ud af landet - når nu en flytning alligevel er forestående.

Men det afviser ledelsen:

- Cimbria er stiftet i Thy for 75 år siden, det er her, vi har vores hovedkvarter, og det er her, vi har samlet viden og erfaringer gennem alle årene. Så vi bliver i Thisted for at udbygge endnu mere på den viden og erfaring, og det, tror vi, er det rigtige for os, siger Christian Krog Andersen, der også ser investeringen som lidt af et skulderklap til Cimbrias organisation fra ejerne i den amerikanske landbrugsmastodont Agco.

Præcis, hvor stor en investering, der er tale om, har han dog ikke yderligere kommentarer til på nuværende tidspunkt.

Dagens nyhed vækker stor glæde i Thisted Kommune, hvor borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) ikke er sen til at bifalde Cimbrias beslutning om at blive i byen:

- At Cimbria vælger at købe en grund og bygge deres fabrik her betyder rigtig meget for Thisted Kommune, fordi vi sikrer 450 arbejdspladser, og det er vi selvfølgelig meget glade for, udtaler borgmesteren og fortsætter:

- Cimbria er opstået her i Thy, og selvom der er kommet en stor international ejer ind, så vælger de altså at blive her i byen. Det er flot.

Formand for Erhverv-, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget Kris Yde (C) er også glad for, at kommunen kunne forhandle grundsalget på plads med Cimbria, så virksomheden bliver boende.

- Det er fantastisk for kommunen, og forhåbentlig også for virksomheden, at vi fastholder 450 arbejdspladser. At en stor arbejdsgiver i Thisted Kommune vælger at lave en så langsigtet investering, hvor man sætter så mange penge i bygninger og maskiner, er jo et tydeligt tegn på, at man ønsker at blive, siger han og tilføjer:

- At vi fra kommunens side er i stand til hurtigt at reagere, når der kommer efterspørgsel på erhvervsudvikling, det er rigtig godt, for erhvervslivet udgør fødekæden til hele vores samfund.