Color Line opretholder færgesejladsen trods lukning af den danske grænse

HIRTSHALS:Der vil fortsat være en aktiv færgeforbindelse fra Hirtshals til Norge, selv om de danske grænser fra lørdag klokken 12 bliver lukket for udlændinge. Det er af hensyn til godstransporten og de personer, der har brug for at pendle mellem de to lande. Sådan lyder meldingen fra administrerende direktør i Color Line Henrik Renneberg.

- Det er som udgangspunkt her op til påske en utrolig kedelig situation, men det er nu sådan, det er, og det respekterer vi, siger han.

Den nye situation, efter lukningen af de danske grænser for udlændinge "uden anerkendelsesværdigt formål", som det blev udtryk ved pressemøde fredag aften, hvor lukningen blev offentliggjort, kan betyde at Color Line drosler ned.

- Det kan komme til at betyde, at vi kommer til at sejle med én færge om dagen i stedet for to som nu, men vi kommer ikke til at indstille færgetrafikken, siger han.

- Der er jo fortsat nogen, der både arbejder og pendler fra begge sider, håndværkere, der skal over og anden erhvervstrafik, og dem fortsætter vi med at servicere, siger Henrik Renneberg