Coolshop overgår sig selv: Nu kigger Jacob Risgaard ind i en helt ny virkelighed

NØRRESUNDBY:En af Nordens mest succesfulde netbutikker overgår igen sig selv, efter at selskabet bag Coolshop, Entertainment Trading A/S, har lavet et rekordstort overskud.

I sin seneste regnskabsperiode omsatte Entertainment Trading A/S, der har ejerandele i over 17 forskellige selskaber, for næsten halvanden milliard kroner. Det sikrede et overskud efter skat på 87 millioner kroner.

Både omsætningen og årsresultatet slog dermed rekord, men det er ikke Danmark, der trækker fremgangen. Omsætningen herhjemme er på tilbagegang, mens salget i resten af Europa på bare et år er steget med over 200 millioner kroner.

Det er dog ikke noget, der får medejer Jacob Risgaard til at rynke på næsen.

- Vi har efterhånden ramt den øvre grænse for markedsandelen og omsætningen i Danmark, siger Jacob Risgaard.

Anderledes ser det ud i resten af verden, og det seneste år har selskabet oplevet stor fremgang på specielt det tyske marked, fortæller han.

Intet loft for ambitionerne

For halvandet år siden blev ejerkredsen udvidet fra tre til fire, da Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, købte 25 procent af Entertainment Trading ApS.

Entertainment Trading A/S Mark Nielsen ejer 46,3 procent af aktierne i koncernen Entertainment Trading A/S. Jacob Risgaard nedbragte sin ejerandel fra 33,54 procent til 23,54 procent i forbindelse med investeringen fra Anders Holch Povlsen. Anders Holch Povlsen sidder på 25 procent af aktierne gennem selskabet Brightfolk A/S, mens Mark Nielsens bror, Mike Nielsen, har de resterende 5,16 procent. Entertainment Trading A/S ejer, udover netbutikken Coolshop også fragtfirmaet Coolrunner og ejerandelene i de selskaber, som Jacob Risgaard investerer i gennem DR-programmet “Løvens Hule”, hvor han er investor. Entertainment Trading A/S' ejerandele:

BySommer ApS, 75% Spelbutiken Sweden AB, 75% Kids Coolshop Iceland ehf., 60% Coolshop Online UK Ltd., 100% Coolshop GmbH, 100% CoolGroup A/S, 100% ET Europe ApS, 100% Coolrunner ApS, 40% InventNord og PakkecenterNord ApS, 30% Novawood ApS, 33% Geekd ApS, 31% That’s Mine ApS, 30% Luksusbaby A/S, 25% GKCA Ejendomme ApS, 25% Urban - Hald ApS. 20% Cool Creative Company ApS, 20% Minifabrikken ApS, 20% Kilde: Cvr-registret VIS MERE

Derfor kunne man tro, at den nye medejer med sit internationale bagland og netværk havde sat ekstra skub i selskabets udenlandske foretagender.

Bestseller-milliardæren er dog mest en inspirationskilde, fortæller Jacob Risgaard.

- Anders Holch Povlsen er et bevis på, at der ikke er noget loft over, hvad man kan opnå. Han er som investor en god sparringspartner på netop det område, men den seneste tids udvikling på de udenlandske markeder skyldes flere års arbejde, siger han.

Forventer nedgang

Detailbranchen er bredt set udfordret af at have for mange varer på lager.

En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at 43 procent af de adspurgte indenfor "anden detailhandel" vurderer, at de har for mange varer på lager.

"Anden detailhandel" dækker over blandt andet møbelforretninger, elektronikhandel og tøjbutikker.

Det gør sig også gældende for Coolshop, fortæller Jacob Risgaard.

Og selvom summerne i Coolshop-selskabet overstiger den gængse detailforretning, er det de samme udfordringer og problematikker, som Jacob Risgaard og co. står overfor den kommende tid.

- Kunderne har på grund af inflationen og de stigende elpriser færre penge at gøre godt med. Der er ingen tvivl om, at vi ser ind i en økonomisk dårligere periode, siger Jacob Risgaard.

Han spejler sine forventninger til detailbranchen og Coolshop i udmeldinger fra detailhandlens store børsnoterede selskaber. Ud fra det forventer nordjyden, at samtlige detailforretninger går en hård tid i møde.

- Der er rigtig mange detailforretninger, der kommer til at skulle kæmpe sin livs kamp i den kommende periode. Men de, der overlever, vil stå stærkt, vurderer han.

Entertainment Trading A/S har i sin seneste regnskabsperiode solgt sit nye lager på 22.000 kvadratmeter til en køber for 120 millioner kroner.