Coolshop udvider for trecifret millionbeløb

NØRRESUNDBY:Den er en af Nordens mest succesfulde netbutikker med en årlig omsætning på over 1 milliard kroner og mere end 400 ansatte.

Nu gør ejerne bag Coolshop igen klar til en massiv udvidelse af det lager, som hver dag forsyner tusindvis af kunder med alt fra computerspil til legetøj og gadgets. Det skriver Finans.

Gennem et nyt selskab, der har til formål at eje og udleje fast ejendom, vil Coolshop investere et trecifret millionbeløb i et nyt lager på minimum 10.000 kvm. Lageret er en tilbygning til onlinekoncernens store lagerområde Coolshop City i Nørresundby.

- Vi har brug for at udvide kapaciteten. Vi mangler både kontorpladser og ekstra lagerplads, og det får vi nu. Der bliver ikke sparet på noget, og drømmen er fortsat at etablere en stor, lækker Coolshop-butik samme sted, siger medejer Jacob Risgaard til Finans.

Projektet er nu i høring hos kommunen.

Selskabet bag Coolshop, Entertainment Trading A/S, omsatte i seneste regnskabsår for næsten halvanden milliard kroner og tjente 87 millioner kroner efter skat.

For to år siden blev ejerkredsen udvidet fra tre til fire, da en af Danmarks rigeste mænd, Anders Holch Povlsen, købte 25 procent af Entertainment Trading.

De øvrige ejere er Jacob Risgaard, adm. direktør Mark Nielsen og hans bror Mike Nielsen, der er de oprindelige stiftere af Coolshop.

Entertainment Trading A/S ejer, udover netbutikken Coolshop, også fragtfirmaet Coolrunner og har ejerandelene i de selskaber, som Jacob Risgaard investerer i gennem DR-programmet “Løvens Hule”, hvor han er investor.

For nyligt samlede Coolshop al sin aktivitet i Nørresundby og lukkede derfor sit fjernlager i Herning.