COOP lukker 12 brugser: Disse steder bliver ramt i Nordjylland

NORDJYLLAND: De 12 butikker har en samlet omsætning på knap 130 millioner kroner, og de kommer ud af 2022 med et samlet underskud i størrelsesorden knap 15 millioner kroner.

Det er butikker, der i forvejen i flere år har haft det svært, og haft vigende omsætning og underskud uden udsigt til at, de kan vende udviklingen. Da de samtidig har behov for betydelige investeringer i nyt inventar, f.eks. køle- og frostanlæg, er det desværre nødvendigt at lukke dem. Det oplyser COOP i en pressemeddelelse.

I forbindelse med lukningen mister 314 medarbejdere deres job. Coop vil i videst muligt omfang forsøge at finde job andre steder i Coop-familien til de berørte.

- Det er med blødende hjerte, at vi har taget denne beslutning. I alle butikkerne har medarbejderne kæmpet alt, hvad de kunne for at få det til at hænge sammen - og alle steder spiller butikkerne en vigtig rolle i de lokale samfund. Men den aktuelle krise med stærkt stigende omkostninger til el og kunderne, der flytter deres indkøb over i discountbutikker, har gjort, at det er nødvendigt at træffe denne beslutning, udtaler Torben B. Andersen, der er kædedirektør i Dagli´Brugsen.

De 12 butikker er: Vorrevangen (Aarhus N), Jordrup, Lime, Nørhalne, Frølunde, Gandrup, Tarp, Engesvang, Kalvehave, Veflinge, Borris og Vester Åby.

Butikkerne har sidste åbningsdag 24. februar.