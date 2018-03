Coop vil være investeringsforening

DANMARK: Danmarks største dagligvarekoncern plejer at sælge mælk, brød og grøntsager, men nu vil Coop også være danskernes investeringsforening.

Fem år efter lanceringen af Coops egen bank, er koncernen med omkring 1200 butikker klar med næste finansielle erobringstogt.

Det skriver Politiken mandag.

Inden årets udgang lancerer Coop sin helt egen kooperative investeringsforening, der skal få lønmodtageres sparepenge til at yngle.

Med afsæt i Coops medlemsbase, der tæller 1,7 millioner danskere, vil koncernen udfordre bankernes traditionelle investeringsforeninger, der bliver kritiseret for at tage sig dyrt betalt for at levere afkast til kunderne.

Få omkostninger

I Coops nye investeringsforening er omkostninger og gebyrer barberet ned til et minimum, lyder meldingen fra formand Lasse Bolander til Politiken.

- Der er rigtig mange danskere, som har 15, 20 eller 25.000 kroner stående på en konto til dårlige tider, siger Lasse Bolander til Politiken.

- Her ser vi en oplagt mulighed for at skabe en ny investeringsforening, der er mere gennemsigtig og billigere end dem, der dominerer markedet i dag.

Planen om en billig investeringsforening er sød musik i ørerne på Forbrugerrådet Tænk:

- Der er virkelig behov for en forening, hvor kunderne ikke bliver lagt ned af gebyrer og bidrag, inden de har fået et afkast af deres penge, siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i rådet, til Politiken.

Banker på spring

Men Coop bliver ikke den eneste udbyder af enkle og billige investeringstilbud. Bankerne har også fået øje på behovet for lette investeringsløsninger.

Det første store koncept står Danske Bank for med investeringsportalen June, hvor kunderne nemt kan logge sig på en app og investere helt ned til 100 kroner. Andre banker er på vej med lignende koncepter.

Rundt regnet 850.000 danskere er i dag kunder i investeringsforeninger, der ifølge Nationalbanken råder over mere end 377 milliarder kroner.

Nationalbankens tal viser også, at der står omkring 850 milliarder kroner på almindelige indlånskonti i landets pengeinstitutter.

/ritzau/