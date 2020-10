Corona-effekt: Så lave er flybilletpriserne nu

I artiklen stod før, at priserne er for uge 48. Det er rettet til uge 44

NORDJYLLAND:Der er ikke meget gang i flytrafikken her midt i coronakrisen, men hvis man vil flyve fra Danmark til europæiske storbyer i slutningen af denne måned, er det muligt at købe flybilletter til lave priser.

Faktisk har flybilletter ikke været så billige i uge 44 (26. oktober til 1. november), siden prissammenligningssiden Travelmarket.dk begyndte at registrere billetpriser i 2009.

Lige nu er antallet af ruteflyvninger fra Aalborg Lufthavn til europæiske storbyer på lavt niveau, men hvis man skal flyve fra Aalborg til London med afrejse i uge 44, skulle det kunne lade sig gøre for helt ned til 178 kr. for en returbillet, ifølge Travelmarket.

London tur-retur til 157 kr.

Et pristjek, NORDJYSKE foretog på nettet i dag, fredag 2. oktober, giver omtrent samme resultat, dog beherskede fire kroner dyrere. Flyver man med Ryanair fra Aalborg til London Stansted i uge 44, med afgang torsdag 29. oktober og hjemrejse søndag 1. november, kan det gøres for i alt 182 kr., viste vores pristjek.

Man kan gøre det endnu billigere, hvis man i stedet flyver fra Aalborg søndag 25. oktober og hjem fra London Stansted torsdag 29. oktober. Så koster en flybillet tur-retur kun 157 kr.

Karantæne i 14 dage

Man skal dog være opmærksom på, at Udenrigsministeriet p.t. fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Storbritannien på grund af corona-situationen i landet. Desuden har Storbritannien skærpet restriktionerne, så rejsende fra Danmark skal i karantæne/selvisolering i 14 dage, når de ankommer.

Rejsevejledningerne og restriktioner ændres løbende. Det samme gør priserne på flybilletter, så det kan være andre priser, der gælder, hvis man køber flybilletterne senere på måneden..

Flypriserne er i et rekordlavt niveau Ole Stouby, direktør, Travelmarket.dk

Men ifølge Travlemarkets pristjek er der altså lige nu gode mulighed for at købe billige flybilletter til europæiske storbyer - hvis man tør.

- Flyselskaberne befinder sig i en historisk krise, hvor de taber mange milliarder hver måned, men uanset det, så er flypriserne i et rekordlavt niveau. De mange rejsevejledninger presser flyselskaberne, og de har her i efteråret måttet reducere deres kapacitet yderligere. De fleste lande er lige nu orange, og det gør det svært for dem at få fyldt flyene, da folk i høj grad følger vejledningerne fra Udenrigsministeriet, udtaler direktør Ole Stouby fra Travelmarket i en pressemeddelelse.

Hvis man flyver fra København eller Billund, er gennemsnitspriserne på flybilletter lavere, end hvis man rejser fra Aalborg. Det fremgår af denne opgørelse fra Travelmarket: