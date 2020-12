Corona har ramt nordjysk iværksætteri

NORDJYLLAND:Coronaepidemien lagde i foråret en gevaldig dæmper på nordjydernes lyst til at starte egen virksomhed. I årets første otte måneder blev der blot etableret 2.186 virksomheder i Region Nordjylland. Det er 298 virksomheder færre end samme periode sidste år svarende til et fald på 12 procent.

Analysen er lavet af Ledernes Hovedorganisation og baserer sig på en særkørsel fra Danmarks Statistik. Den viser desuden, at henover sommeren rettede billedet sig - men i august var antallet af nystartede virksomheder tilbage på et lavere niveau end året før.

Vi har stadig til gode at se, hvordan det er gået siden, men cheføkonom Niklas Praefke fra Ledernes Hovedorganisation er bekymret for, om en vinter med stigende smitte og yderligere restriktioner kan ramme det nordjyske iværksættermiljø hårdt.

- I forvejen er det en usikker tilværelse at være iværksætter, og usikkerheden er kun blevet større under coronakrisen. Vi risikerer at miste en hel årgang af iværksættere, der kunne have skabt innovation, vækst og nye arbejdspladser i de kommende år, siger han i en pressemeddelelse.

På landplan blev der i de første otte måneder af 2020 skabt 678 nye virksomheder pr. 100.000 danskere i alderen 18-66 år.

Nordjylland ligger lavt

Iværksættertrangen var størst i hovedstaden med 830 nystartede virksomheder pr. 100.000 i den såkaldte erhvervsaktive alder. I Nordjylland var tallet 602 nye virksomheder, det næstlaveste antal blandt de danske regioner.

- Selvom Nordjylland ikke ligger i top, er der heldigvis mange, der stadig har mod på at blive iværksættere. Vi så i sommer, da restriktionerne blev lempet, at der blev etableret flere virksomheder end i de samme måneder sidste år. Det skyldes formentligt, at en del mennesker med iværksætterambitioner i foråret udskød deres planer om at springe ud som iværksætter og i stedet gjorde alvor af sagen, da det hele så lysere ud i sommer. Vi kan håbe, at det samme vil ske igen, når vi kommer igennem vinteren og der forhåbentligt er en vaccine, siger han.

Fremgangen i sommer skyldes især mange nye virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at netop byggeriet har klaret sig godt under krisen. Til gengæld ser vi stadig store problemer inden for de fleste andre brancher, hvor antallet af nyetablerede virksomheder stadig er underdrejet.