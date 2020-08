Corona koster: Mindre gods i Aalborgs havn

AALBORG:Det tidligere Aalborg Havn - nu kendt som Port of Aalborg - har gjort status på første halvdel af 2020 og kan notere sig en mindre negativ afgivelse i den samlede godsomsætning. Det oplyser havnen i en pressemeddelelse.

Den samlede godsmængde i første halvår af 2020 viser et fald på 5,9 procent - med 1.457.166 tons gods i 2020 mod 1.582.247 tons i samme periode i 2019.

Samme mønster tegner sig i forhold til de budgetterede godsmængder i 2020 med en negativ afvigelse i de realiserede godsmængder på 6,7 procent. Det skyldes især et markant fald i kul på omkring 50 procent. Flere af de andre grupper overrasker dog positivt – særligt fast bulk, hvor gods-mængderne i første halvår er mere end 50 procent over budget. Udviklingen kommer - som følge af corona-situationen - ikke bag på på havnens adm. direktør:

- Et samlet fald i godsomsætningen var jo forventeligt set i forhold til den nuværende verdenssituation, og når vi kigger på påvirkningen i store dele af erhvervslivet, mener vi, at status for første halvår hos Port of Aalborg er tilfredsstillende, siger Claus Holstein i pressemeddelelsen.

Mens godsomsætningen kun har været påvirket i mindre grad, har krydstogtbranchen været hårdt ramt. Årets forventede rekordsæson med 45 planlagte anløb er reduceret til nu af slagsen. Dog var der lys i mørket, da det lille krydstogtskib, SeaDream ll, i sidste uge meldte sin ankomst og lagde til ved Honnørkajen.

Ikke alt er negativt

Ikke alle forretningsområder har dog været nedadgående.

- Jernbanesegmentet fortsætter de senere års positive udvikling med et stadigt stigende antal vogne og anløb igennem krisen. Byggeriet af den nye jernbaneterminal er i fuld gang, og vi ser frem til at tage første etape i brug i uge 34, siger Claus Holstein.

Ligeledes er der også god byggeaktivitet i Østhavnen, hvor blandt andet opførelsen af 6.000 kvadratmeter lagerhaller og en udvidelse af Multiterminalen er i gang, ligesom en ny fabrik til Aalborg Chokoladen og flere andre projekter kommer til i løbet af året.

Svært at spå om årsresultat

- Den fortsatte udvikling på både jernbanen og byggefronten er rigtig positiv, og vi forventer, at det fortsætter igennem resten af året, lyder det fra Claus Holstein, der fortsætter:

- Hvis vi skal kunne indhente den negative afvigelse i anden halvdel af året, vil det være netop her, men jeg tør ikke sige noget om konsekvenserne for årets samlede resultat endnu, da vi lige nu ligger på vippen med øget smittespredning mange steder i verden. Det eneste, jeg er sikker på, er, at udfordringerne ikke er ovre, og vi vil mærke efterdønningerne i lang tid. Spørgsmålet er, hvordan vi hos Port of Aalborg er i stand til at løse dem.