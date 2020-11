Corona-krise: Mange nordjyske virksomheder forventer omsætningsfald

NORDJYLLAND:En ny landsdækkende analyse, foretaget af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO, viser, at to ud af fem virksomheder i Region Nordjylland forventer et fald i virksomhedens omsætning i 2020 sammenlignet med 2019. Nordjyderne deler således den generelle økonomiske skepsis, der ses på landsplan. Derfor har flere nordjyske SMV’er også valgt at benytte sig af regeringens hjælpepakker.

BDO’s analyse - kaldet ”SMV Barometret” - er én af de mest omfattende analyser af mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder i Danmark.

I Nordjylland forventer hele 41,9 procent et fald i virksomhedens omsætning i 2020 set i forhold til 2019. SMV’erne i Nordjylland følger derved det nationale gennemsnit, som ligger på 41,8 procent.

Den samme økonomiske skepsis gør sig gældende for virksomhedernes forventning til deres resultat før skat. Her forventer 30,7 procent af de nordjyske SMV’er et fald i resultatet, og næsten halvdelen forventer, at deres resultat for 2020 forbliver nogenlunde uændret.

Benytter hjælpepakker

SMV Barometret viser, at flere SMV’er har fået livsvigtig hjælp via ordningerne i de hjælpepakker, som regeringen vedtog i forbindelse med coronakrisen.

På landsplan viser undersøgelsen, at hver tredje SMV-virksomhed har taget imod tilbuddet om hjælpepakker. I Nordjylland er det 38 procent, som har fået økonomisk støtte via ordningerne. Ud af disse virksomheder, som har modtaget økonomisk støtte, angiver mere end hver tredje virksomhed, at hjælpepakkerne var nødvendige for at undgå en konkurs. 38,1 procent erklærede sig nemlig uenige eller meget uenige i, at deres virksomhed havde klaret sig igennem krisen uden den økonomiske håndsrækning.

Nordjylland er den region, hvor flest virksomheder har modtaget hjælpepakker. Men det er samtidig den region, hvor færrest har søgt om lån eller øget kredit, efter at coronakrisen startede.

Udelukker ikke opsigelser

Coronakrisen har medført, at flere virksomheder har været nødsaget til at opsige medarbejdere. På landsplan har lidt mere end hver tiende SMV-virksomhed opsagt medarbejdere som en direkte konsekvens af epidemien. I Nordjylland følger de gennemsnittet, men de nordjyske erhvervsdrivende afviser dog ikke, at det i fremtiden vil ske. Undersøgelsen viser nemlig, at 7,1 procent af virksomhederne forventer, at der vil ske opsigelser som direkte konsekvens af coronakrisen i fremtiden.

Tager virksomhederne et kig i krystalkuglen, svarer 40,5 procent af de nordjyske SMV’er, at coronakrisen kommer til at påvirke virksomhedens omsætning i 2021 negativt eller meget negativt. På landsplan ligger tallet på 39,2 procent.