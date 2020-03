Corona-nedlukning kan sætte overenskomstforhandlinger i stå

NORDJYLLAND:Bekæmpelsen af Corona-virussen vil også få store konsekvenser for forhandlingerne om en ny overenskomst på det private område. Sådan lyder vurderingen fra en arbejdsmarkedsforsker.

Corona-truslen fik torsdag forligsmand Jan Reckendorff til at afbryde forhandlingerne om nye overenskomster og sende repræsentanterne for arbejdere og arbejdsgivere fra maler-, bygge- og hotel- og restaurationsområdet hjem.

Forligsmanden har kaldt de to sider af forhandlingsbordet til et ny møde i morgen.

Det betyder dog ikke, at forhandlingsprocessen er tilbage ved det normale.

Torsdagens afbrudte forhandlinger hos forligsmanden var uden repræsentanter for 3F's byggegruppe i Aalborg. De havde nemlig valgt at følge regeringens henstilling om at undgå større møder.

- Jeg forventer, at forligsmanden bliver nødt til at sætte forhandlingerne på standby af rent sundhedsmæssige årsager for at følge regeringens henstillinger, selv om forligsinstitutionen juridisk set er en privat organisation, og organisationerne formelt kan mødes og rejse, som de vil, siger arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet.

Overenskomstforhandlingerne er inde i den anden af de to perioder på 14 dage hver, hvor forligsmanden kan udsætte de varslede konflikter, fordi der forhandles.

- Er der intet forslag til overenskomst inden periodens udløb, så starter konflikterne automatisk, siger han.

Betyder formelt set konflikt

Det betyder rent formelt, at udsættes overenskomstforhandlingerne af hensyn til Cororno-truslen, så er Danmark om kort tid ramt af konflikt inden for byggeriet og de andre berørte områder.

- Men så vidt vil det ikke komme. De to parter vil sammen med forligsmanden aftale at sætte uret i stå med hensyn til fristerne. Det er der præcedens for at gøre, siger arbejdsmarkedsforskeren.

Laust Høgedahl husker ikke fortilfælde for, at sundhedstrusler mod samfundet har sat overenskomstforhandlinger i stå.

Men han forventer ikke, at Corono-pandemien vil komme til at betyde noget for indholdet af de overenskomster, der engang bliver indgået.

- Det er selvfølgelig forventeligt, at arbejdsgiverne vil komme til at slå på virksomhedernes forværrede økonomi, men de fremtidige effekter er indtil videre usikre.

Laust Høgedahl mener, at den måde, som arbejdere og arbejdsgivere i øjeblikket tackler de problemer, Corono-pandemien udløser inden for udsatte brancher som hoteller og restaurationer, vidner om et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked herhjemme.

- Se for eksempel den lokalaftale med 3F, som har gjort det muligt for Mortens Kro i Aalborg at sende medarbejderne hjem med forventet genansættelse inden for fire uger.