Corona rammer nordjysk højtalerproducent: Nu forventer de underskud

PANDRUP:Højtalerproducenten Dantax, der hører hjemme ved Pandrup skruer nu ned for forventningerne til regnskabsåret 2019/20.

Sådan lyder det i en selskabsmeddelese sendt ud af Dantax' administrerende direktør Peter Bøgh Jensen.

Årsagen til nedjusteringen er corona-virusset, som virksomheden forudser kommer til at have betydning for bundlinjens størrelse.

Tidligere hed forventningerne et resultat før finansielle poster i niveauet 0-1 million kroner efter skat.

De forventninger er nu justeret ned til et underskud på 1 million kroner.

- Forventningerne er forbundet med stor usikkerhed og afhænger af udviklingen i COVID-19. Situationen vurderes løbende, og der er igangsat tiltag til reduktion af omkostningerne, herunder hjemsendelse af medarbejdere, fremgår det af en selskabsmeddelelse sendt ud fredag.